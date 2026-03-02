Jenning de Boo en Joy Beune lijken het tegen elkaar op te gaan nemen in een boeiend schaatsduel. De topsprinter en de meervoudig wereldkampioene zouden volgende week de strijd met elkaar aangaan op een voor De Boo ongewone afstand.

De officiële bekendmaking is er nog niet, maar het duel staat gepland tijdens de Zilveren Bal. Dat is een wedstrijd die op woensdag 11 maart wordt gehouden in Leeuwaren en fungeert als feestelijke afsluiting van het schaatsseizoen. Daar staan normaal gesproken wedstrijden over 100 meter op het programma, maar de organisatie lijkt het nu anders aan te gaan pakken.

Duel tussen De Boo en Beune

De Telegraaf meldt maandag dat Beune en De Boo een 3000 meter gaan rijden tegen elkaar. Daar werd afgelopen weekend tijdens de NK sprint en allround al op gehint door NOS-commentatoren Martin Hersman en Erik van Dijk, maar nu zou De Boo de uitdaging hebben geaccepteerd.

Beune is de regerend wereldkampioene op de afstand en er dus erg vertrouwd mee, maar dat geldt niet voor De Boo. Hij reed namelijk in zijn hele carrière nog nooit een 3000 meter.

Goede band tussen Beune en De Boo

De Boo en Beune kennen elkaar goed. Beune heeft al jarenlang een relatie met Kjeld Nuis, een ploeggenoot van De Boo. Met z'n drieën spendeerden ze dan ook veel tijd samen op de Olympische Winterspelen. Daar wonnen zowel De Boo als Beune eremetaal tijdens hun olympische debuut. De topsprinter won tweemaal zilver op de 500 en 1000 meter, Beune pakte zilver met de ploegenachtervolging. Op de 3000 meter werd ze vierde. Beune en de Boo moedigden ook samen Nuis aan tijdens zijn bronzen 1500 meter.

Ook nog een belangrijk WK

Vlak voor de Zilveren Bal staat er nog een serieus schaatsweekend op het programma tijdens de WK sprint en allround. Op het sprinttoernooi gaat De Boo van start, terwijl Beune de allround-afstanden rijdt. Beiden zijn er dit weekend op de nationale kampioenschappen niet bij, want ze hebben voor de WK al een aanwijsplek gekregen.

Beune en De Boo zijn nog niet aangekondigd door de organisatie van De Zilveren Bal, maar daar lijkt spoedig verandering in te komen. Andere bekende schaatsers werden wel al aangekondigd, zoals Bjoren Magnussen (Noorwegen) en Yuma Murakami (Japan). Landgenotes als Anna Boersma, Dione Voskamp zijn er ook bij, net als de mannelijke schaatser Janno Botman.