De Winterspelen zijn natuurlijk een enorm spannend toernooi voor de Nederlandse olympiërs, maar gelukkig is er zo nu en dan tijd om te ontspannen. De verliefde topschaatsers Kjeld Nuis en Joy Beune zochten elkaar op, maar kregen gezelschap van een bekende collega. En die is er behoorlijk vaak bij.

Dat blijkt uit de meest recente TikTok van Nuis, die donderdagmiddag zijn laatste olympische race rijdt. De medaillekandidaat op de 1500 meter plaatste een video waar hij samen met haar een gezichtsmaskertje op heeft. Maar ze zijn niet alleen. "Waarom is hij altijd bij ons?', vraagt het koppel zich af.

Vrijgezelle Jenning de Boo

Dan komt Jenning de Boo in beeld. De medaillewinnaar op de 500 en 1000 meter heeft eveneens een maskertje op en kijkt wat lollig in de camera. "Hij heeft geen vriendin", is de uitleg van Nuis. Vervolgens gaat de camera nog even van Nuis naar De Boo en andersom.

Bijzondere band Nuis en De Boo

De Boo en Nuis zijn ploeggenoten en trekken veel met elkaar op. De jonge De Boo bleef zelfs langer in het olympisch dorp zodat hij Nuis met trainingen nog wat kon ondersteunen richting de 1500 meter. Daar won Nuis in 2018 en 2022 olympisch goud op, maar die kans lijkt door de aanwezigheid van Jordan Stolz nu een stuk kleiner.

Overigens heeft De Boo aan aandacht geen gebrek door de video. Er zijn namelijk de nodige vrouwen die onder de TikTok reageren en wel oren zouden hebben naar een bakje koffie met de winnaar van tweemaal zilver.

De Boo blijft als alles goed gaat tot en met de sluitingsceremonie in Milaan. De kans is groot dat het ook voor Beune en Nuis geldt. De Spelen worden zondag afgesloten in Italië. Ook voor Beune waren het de eerste Spelen. Zij werd vierde op de 3000 meter en pakte zilver op de ploegenachtervolging.