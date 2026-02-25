Jenning de Boo genoot twee weken lang met volle teugen van alles wat de Olympische Winterspelen te bieden had. In Milaan greep de 22-jarige Nederlandse sprinter tweemaal zilver. Zondag liep hij mee in de sluitingsceremonie, een dag later volgde de terugvlucht naar Nederland en dinsdag was de huldiging bij het koningshuis. Dan is De Boo wel toe aan rust, zou je denken. Maar niets is minder waar.

Een dag na het bezoek aan koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia staat De Boo alweer op het ijs in schaatstempel Thialf. "Dat was hartstikke leuk; toch wel een eer", zei de Groninger in gesprek met RTV Noord over de stap binnen de paleismuren.

Blik op WK sprint

Nog geen 24 uur nadat De Boo trots poseerde naast de koninklijke familie werkte hij alweer aan zijn schaatstechniek. De Nederlander heeft namelijk nog snode plannen. In maart doet De Boo mee aan de WK sprint in Thialf, waar hij een aanwijsplek voor heeft gekregen van de KNSB. "Ik heb het allemaal nog niet echt een plekje kunnen geven", erkende de schaatser.

"Je wordt echt geleefd. Ik heb nog niet echt de tijd gehad om lekker te gaan zitten en te kijken wat er op me af is gekomen", stelde De Boo. "Maar we moeten gewoon trainen", ging hij verder, "want er staat een WK voor de deur!"

WK sprint in Thialf

De Boo is samen met Joep Wennemars al verzekerd van een ticket voor de WK sprint. Eerstgenoemde doet komend weekeinde niet mee aan de nationale kampioenschappen. Wennemars doet dat wel. Kjeld Nuis is net als De Boo niet van de partij. De teamgenoot van De Boo kreeg geen aanwijsplek van de KNSB voor de WK. Hij besloot daarmee gelijk het seizoen te beëindigen.

"Ik heb lekker vakantie, het is mooi geweest. Ik heb me niet aangemeld (voor de NK, red.). We zijn nu net thuis. Dan kan ik me nu twee dagen voorbereiden na een heel hectische week en moet ik daarna het uiterste van mezelf vragen...", verklaarde Nuis bij de Coen en Sander Show op radiozender Joe zijn beslissing. "Dat kan. Maar dit is gewoon een bewuste keuze van mij om dat niet te doen. En ik gun de mensen die dat wel gaan doen alle succes."

Eerder sprak Nuis zich al kritisch uit over de schaatskalender. De Boo sloot zich aan bij de woorden van zijn vriend. "Ik moet zeggen dat ik die planning ook niet helemaal snap. Het is natuurlijk nu superdruk. We zijn net een maand weg geweest en dan mag je nog een wedstrijd rijden. Dus ik kan me wel enigszins verplaatsen in Kjeld", sprak hij bij Radio538.