Succes op de Olympische Spelen betekent over het algemeen dat je even volop in de schijnwerpers staat. Bovendien krijgen de meeste atleten ook een beloning voor bijvoorbeeld zilverwerk. Dat geldt in ieder geval voor de Belgische topschaatsers én shorttrackers die successen boekten op de afgelopen Winterspelen. Zij ontvingen dinsdag een 'royale' beloning.

De Olympische Spelen in Milaan liggen inmiddels alweer enkele maanden achter de rug, maar dinsdag werden de Belgische deelnemers nog eens even goed in het zonnetje gezet. Zij werden allereerst gehuldigd, maar kregen daarnaast ook een financiële bonus. Al is het niet echt een vetpot.

Financiële bonus

De Belgische bond heeft de bonussen zo geregeled dat alle atleten die een Top 8-prestatie behaalden, in aanmerking komen voor een premie. 'Team Belgium' beleefde sowieso historisch goede Winterspelen, waarin de gemixte shorttrackploeg naar het brons snelde. En dus moest de hoofdsponsor van de Belgen, De Nationale Loterij, in de buidel tasten voor de olympiërs.

In totaal heeft de Nationale Loterij zo'n 86 duizend euro uitgekeerd aan de diverse wintersporters die succes behaalden op de Olympische Spelen. Voor de 'Belgian Ice Bears', de bijnaam van de shorttrackploeg, lag er 26 duizend euro klaar. Die moet wel verdeeld worden over alle vier de Belgische deelnemers: broer en zus Hanne en Stijn Desmet, Ward Pétré, en de in Leeuwarden geboren Tineke den Dulk.

'Winnen doe je niet alleen'

Zij werden allemaal dinsdag eens goed in het zonnetje gezet, zo blijkt uit de Instagram-pagina van het Belgische team. Naast de shorttrackers waren ook de verschillende topschaatsers aanwezig. Onder meer Sandrine Tas, die tegenwoordig professioneel wielrenster is, Indra Médard, de geliefde van de gestopte Nederlandse topschaatsster Dione Voskamp, en de in Noord-Holland geboren Isabelle van Elst waren aanwezig.

"Winnen doe je nooit alleen", liet Jannie Haek, de baas van De Nationale Loterij, tijdens de huldiging optekenen. De bedoeling is dat België de komende jaren steeds grotere stappen gaat zetten in de diverse wintersporten, en daar is uiteraard ook geld voor nodig. Met de behaalde bonus moet het gat naar de echte toplanden weer wat verkleind worden. Eerder werden al alle Belgische deelnemers, inclusief de para-atleten, gehuldigd in Brussel.

