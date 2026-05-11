Antoinette Rijpma-de Jong zette in februari de kroon op haar schaatscarrière met een gouden plak bij de Olympische Winterspelen in Milaan. Sinds dat moment gaat het ook veel over een mogelijke overstap naar een andere sport en daar heeft Rijpma-de Jong maandag wat meer duidelijkheid over gegeven.

Rijpma-de Jong werd in Milaan olympisch kampioene op de 1500 meter en na twee zilveren en drie bronzen plakken was dat het absolute hoogtepunt van haar loopbaan. Ze gaat na dat grote succes gewoon door met schaatsen, maar werd de afgelopen tijd toch regelmatig in verband gebracht met een andere sport.

Schaatsster geeft duidelijkheid na geruchten

De schaatsster zou namelijk alle kwaliteiten bezitten om goed uit de voeten te kunnen in het baanwielrennen. Ze maakte zelfs al haar meters op de wielerbaan in Apeldoorn en liet ook weten dat ze stiekem droomt van deelname aan de Zomerspelen in Los Angeles.

Dat Rijpma-de Jong goed kan fietsen is al een tijdje bekend. Op de weg werd ze afgelopen jaar namelijk Nederlands kampioene. Niet bij de profs, maar bij de rensters zonder profcontract.

Rijpma-de Jong doet mee aan NK voor profs

Op Instagram geeft Rijpma-de Jong maandag duidelijkheid over haar ambities. "Ik krijg hier de laatste tijd opvallend veel vragen over", begint de olympisch kampioene haar bericht. "Dus bij deze: ja, ik vind koersen enwielrennen echt super leuk en er staan de komende tijd een aantal mooie wedstrijden op de planning. Aankomende zaterdag rijd ik Omloop der Kempen met de nationale selectie. Een mooie koers en vooral heel veel zin om weer een rugnummer op te spelden!"

Rijpma-de Jong lijkt nu echt serieus werk te gaan maken van een carrière als wielrenster, want begin deze maand werd bekend dat ze bij de Omloop der Kempen haar profdebuut gaat maken. Bondscoach Laurens ten Dam nam haar op in de nationale selectie voor die wedstrijd.

Vervolgens blijkt dat Rijpma-de Jong komende zomer ook aan een bijzondere wedstrijd mee gaat doen: "Daarnaast staat ook het NK voor profs op de planning deze zomer. Ik zal dus mijn rood wit blauwe trui niet verdedigen bij de elite zonder contract!"

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover