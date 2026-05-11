Veel mensen houden er wel van om af en toe een gokje te wagen. Wie weet val je in de prijzen. Al kan bij een loterij de hoogte van de prijs toch een tikje tegenvallen, zo ondervond oud-topschaatser Martin Hersman (52). De vader van schaatsster Pien Hersman reageerde sarcastisch op het bedragje dat hij won.

Hersman was in de jaren 90 en 00 een van de Nederlandse toppers die regelmatig mocht meedoen aan de WK's en EK's. Hij specialiseerde zich op de 1000 en 1500 meter en kon ook een strak allroundtoernooi rijden, getuige plek drie bij de EK allround 1996. Dochter Pien Hersman houdt van het nog wat kortere werk, voornamelijk de 500 en 1000 meter. Hersman senior is tegenwoordig ook NOS-commentator bij het schaatsen.

Bofkont

In een Instagram-story laat Hersman zien wat hij in de wacht heeft gesleept met zijn deelname aan een loterij. Het blijkt te gaan om 20 euro. Gefeliciteerd met je prijs, staat er bij de mededeling die hij op zijn scherm kreeg. "I am so lucky", schrijft Hersman daar sarcastisch bij, oftewel: 'Ik ben zo een bofkont."

Olympisch schaatsen in Thialf

Maandagavond zal Hersman iets hebben gezien wat hem wel gelukkig maakt. De kans is namelijk enorm groot dat Thialf in 2030 de olympische schaatsonderdelen gaat organiseren. De Olympische Winterspelen vinden dan plaats in de Franse Alpen, maar Frankrijk gaat geen schaatshal bouwen en wil ook geen mobiel baantje neerleggen, zoals laatst gebeurde in Milaan bij de Winterspelen van 2026. Daarom wordt een alternatieve plek gezocht en eigenlijk is Thialf de enige resterende kandidaat.

Altijd aan

Onlangs bracht Hersman een boek uit: Always Ready, met als ondertitel Meer energie, veerkracht en balans. Nú en in de toekomst. Met die publicatie en de lezingen die hij geeft, wil Hersman een bijdrage levren aan een gezondere Nederlandse samenleving.

Altijd aan staan kan en moet niet, zo nuanceert de oud-schaatser op Instagram. "De beste performers die ik ken, hebben niet meer discipline. Ze herstellen beter", legt hij uit. "Veel professionals denken dat topprestaties ontstaan door altijd “aan” te staan. Kijk naar topsporters: daar is herstel een onderdeel van presteren. Spanning zonder ontspanning sloopt focus, creativiteit, veerkracht en scherpte. Je lichaam kan het even compenseren. Je hoofd ook: totdat het niet meer gaat. Alles kan stuk… High performers kennen het verschil tussen gas geven en loslaten en ze doen dat ook. Echt uit staan is geen zwakte. Het is professioneel. Sta jij weleens uit?"

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover