Het olympische schaatsseizoen is achter de rug en op weg naar het nieuwe seizoen zijn er nogal wat schaatsers die zich met andere sporten bezighouden. Antoinette Rijpma-de Jong maakt indruk op de fiets, Joy Beune blijkt flink lang hard te kunnen lopen en ook Sanne in 't Hof gooit hoge ogen.

"Sanne in ‘t Hof, schaatsster van Team Essent, heeft twee trailruns gedaan", zo begint tweevoudig olympisch kampioene hockey Ellen Hoog. "Dat mocht van Jac Orie (haar coach, red.) en dat vind ik mooi. Hij kan natuurlijk ook zeggen: 'Nee, focus maar even op het schaatsen en zoek het uit.' Maar dit wilde zij al heel lang, heel graag. Zij ging vroeger altijd naar de bergen op vakantie en dit stond op haar wishlist."

'Volgens mij viel het vies tegen'

Hoog gaat verder in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke week maakt met oud-ploeggenote Naomi van As: "Het olympisch seizoen is net voorbij, dus nu was hét moment om dat te doen. Volgens mij viel het vies tegen. Het was heel zwaar, zei ze. Ze heeft vier dagen lang spierpijn gehad. Dat ze niet op de bank kon gaan zitten, maar gewoon echt neerplofte. Heel herkenbaar. Ik had het al na een halve marathon, maar leuk dat ze dat gedaan heeft!"

Van As: "Ze heeft ook een hyrox gedaan een paar weken geleden. Ook in haar eentje, dat vind ik ook best wel knap. Want dat is natuurlijk een heel andere inspanning dan je gewend bent. Ik denk dat zoiets ook wel belangrijk is, even gewoon voor de frisheid in het koppie. En als je het heel graag wil doen, dan is dit het uitgelezen moment. Dus fijn dat ze de ruimte krijgt. En dan nu hoppakee, weer op trainingskamp."

'Gewoon 100 procent'

“Ja, en dan niet zeuren over die spierpijn", lacht Hoog. "Gewoon doorgaan, want je wil je niet laten kennen.” Van As ziet een dilemma: "Je wil natuurlijk geen blessure oplopen. Het is natuurlijk ook in die zin een risico.” Dat erkent Hoog: “Ja, want je wil je niet laten kennen. Je wil niet zeggen van oh, ik heb een pijntje of even rustig aan. 'Dan had je niet die trailruns moeten rennen', krijg je dan. Maar je moet misschien juist wat rustiger aan doen, omdat je die twee rondes hebt gerend.”

Van As herkent de topsporter in In 't Hof: “Ze is natuurlijk ook weer zo fanatiek dat ze niet lullig een trailrun gaat doen, maar dat ze dus ook nog gewoon honderd procent geeft."

Speciaal voor Sportnieuws.nl nemen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de sportweek door.

