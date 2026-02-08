Topschaatsster Femke Kok is blij dat ze op de Olympische Winterspelen begint met de 1000 meter. Hoewel deze afstand niet het favoriete onderdeel is van de Friezin, geeft dat haar de mogelijkheid om te wennen. "Dan heb je het meegemaakt en dan gaan we verder. Ik weet dan ook hoe alles hier werkt", aldus Kok.

Maandag gaat het olympisch schaatstoernooi écht van start voor Kok. De 25-jarige Friezin kijkt er dan ook naar uit de jacht op het eremetaal te openen.

Kok komt in het Milano Speed Skating Stadium drie keer in actie, waarvan de 1000 meter op maandag de eerste afstand is. De schaatsster van schaatsteam Team Reggeborgh vindt het prima dat ze met de 1000 meter begint. "Dan heb je het meegemaakt en dan gaan we verder. Ik weet dan ook hoe alles hier werkt", zegt de sprintster.

Gegroeid

Zondag 15 februari komt Kok in actie op 'haar' 500 meter, de afstand waarop ze drievoudig wereldkampioene is. Ook op de 1000 meter is Kok zeker een kanshebber voor eremetaal. Ze eindigde vorig jaar op de WK als tweede achter Miho Takagi, is de regerend Nederlands kampioene en won de wereldbekerwedstrijd in Calgary dit seizoen.

Kok vergelijkt het met vier jaar eerder toen ze als outsider alleen meedeed aan de 500 meter en zesde werd. "Nu is alles anders. Ik ben de afgelopen jaren gegroeid en heb stabiel gepresteerd. Ik sta hier met een ander gevoel."

Startlijst 1000 meter

Kok is niet de enige Nederlandse die maandag aan de start van de 1000 meter in Milaan zal verschijnen. Ook haar Nederlandse conculega's Jutta Leerdam en Suzanne Schulting zijn namens TeamNL afgevaardigd. De afstand is het favoriete onderdeel van Leerdam. Olympisch goud ontbreekt nog altijd in de prijzenkast van de Westlandse topschaatsster.

De Nederlandse kijkers kunnen de strijd live vanaf de bank met een bord eten op schoot aanschouwen. De jacht op het eremetaal op de 1000 meter gaat namelijk maandag om 17:30 van start.