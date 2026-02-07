Schaatskampioene Femke Kok staat aan de vooravond van haar grote missie in Milaan. Hoewel de verwachtingen op de 500 meter het hoogst zullen zijn, begint de regerend wereldkampioene haar tweede Olympische Spelen maandag met de 1000 meter. Het ideale moment om het ijs te breken, gesteund door een massaal meegereisde achterban: "Er komen echt heel veel mensen deze kant op."

Terwijl de klanken van Kleintje Pils al over het middenterrein in Milaan schallen, verschijnt een vrolijke Kok na haar ochtendtraining in de mixed zone. Ze blikt daar uitgebreid vooruit op haar eerste missie: de 1000 meter. Na een uiterst succesvol OKT komt Kok in Milaan uit op de 500, 1000 en 1500 meter. Dat de 1000 als eerste op het programma staat, komt haar goed uit: "Ik vind het fijn om die alvast gehad te hebben," vertelt ze. "Dan heb ik meegemaakt hoe het hier allemaal werkt en kan ik daarna gericht toeleven naar mijn favoriete afstand."

Op de eerste dag van de Spelen kan Kok nog rustig toekijken hoe Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn het spits afbijten, aangezien haar eigen toernooi pas maandag begint. Tot die tijd leeft ze mee vanuit het olympisch dorp: "We gaan gewoon vanuit de huiskamer kijken. Het is natuurlijk leuk om elkaar hier te supporten."

Fanclub in Milaan

Hoewel het voor Femke Kok haar tweede Olympische Spelen zijn, wacht de regerend wereldkampioene in Milaan een wereld van verschil. Haar debuut in Peking vond vier jaar geleden plaats in een vrijwel lege hal door de destijds geldende COVID-restricties. In Italië zijn de omstandigheden totaal anders: naast een vol stadion kan Kok ditmaal rekenen op de steun van een eigen fanclub op de tribune.

Of het daardoor ook als een totaal andere wedstrijd voelt, vindt de schaatsster lastig te zeggen: "Ik weet het niet, ik heb de Spelen nog nooit meegemaakt met publiek. Ik probeer het gewoon normaal te beleven en er ook een beetje van te genieten."

'Iedereen is hier'

Wanneer Kok maandag van start gaat op de 1000 meter, zit er al een behoorlijke fanclub voor haar op de tribune. Richting de 500 meter zal dat aantal alleen maar groeien; dan is vrijwel haar hele sociale kring in Milaan aanwezig. Ook vanuit haar dorp Nij Beets wordt er volop meegeleefd: "Ik kreeg een appje van mijn vader dat het hele dorp samen gaat kijken in het dorpshuis. Zelf verwacht ik zo'n vijftig man publiek in het stadion. Het is echt superleuk dat iedereen zo betrokken is.

Naast de fysieke steun in het stadion krijgt elke schaatser de kans om namen door te geven voor de online fanverbinding op het middenterrein, maar dat bleek voor Kok nog een hele puzzel. "Ik wist niet goed wie ik daarvoor moest invullen, want iedereen die me dierbaar is, is straks hier in Milaan aanwezig," lacht ze. "Misschien moet ik het dorpshuis in Nij Beets dan maar opgeven."