Femke Kok staat aan de vooravond van de Olympische Spelen en daarmee de belangrijkste schaatswedstrijden uit haar leven tot nu toe. De 25-jarige Kok heeft echter al jaren een uitstekende mentor in Ireen Wüst. Zij weet hoe het is om op dit niveau op je allerbest te zijn en Kok vertelt vol lof over haar speciale band met het schaatsicoon.

Een van de eerste keren dat Wüst en Kok elkaar tegen het lijf liepen, was in een café in Heerenveen. Ze bespraken samen hoe leuk het zou zijn om bij Team Reggeborgh te gaan schaatsen en zo geschiedde. Vervolgens reden ze samen teamsprints en werd Wüst aangewezen als mentor voor de talentvolle Kok. De twee gingen veel met elkaar om en gingen naast trainingen bijvoorbeeld ook samen fietsen. Kok vond het in het begin spannend, maar merkte al snel op dat Wüst 'zich nooit beter voelt dan een ander'.

In de mannenwereld die Team Reggeborgh op dat moment was, nam Wüst Kok en Michelle de Jong bij de hand. Iets waar de topfavoriete op de sprintonderdelen op de Olympische Spelen nog altijd profijt van heeft. "Ik heb zoveel van jou geleerd en zowel bewust als onbewust dingen van je overgenomen", zo vertelt ze tegen Wüst in de Telegraaf. Zo kwam Kok op een kamer met Kjeld Nuis en Wüst tijdens de spelen in Beijing en leerde het schaatsicoon haar om de kamer te versieren met dingen van thuis.

'Waarom zou ik het niet doen?'

Wüst had het in het begin moeilijk met haar mentorrol. Totdat ze het ging zien als 'gewoon elkaar helpen'. "Ik heb niet de illusie dat ik de wijsheid in pacht heb en wil jou daarom nooit zeggen wat je wel en niet moet doen. Maar de dingen die ik als jong meisje had willen weten, die kon en kan ik jou nu vertellen", vertelt Wüst over het helpen van Kok. Maandag komt de Friesin voor het eerst in actie op de spelen in Milaan tijdens de 1000 meter.