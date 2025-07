Terwijl Nederland bakt in de zon, verblijft topschaatsster Jutta Leerdam deze week in ijstempel Thialf. De voormalig wereldkampioene sprint bereidt zich voor op het olympisch schaatsseizoen. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan. Dus maakt ze ook tijd voor de socials.

Voor Leerdam zijn social media belangrijk. Ze vindt het fijn om op die manier contact te leggen met liefhebbers van het schaatsen en met haar fans. Ook stelt haar succes (en het geld dat dat oplevert) op onder meer Instagram en TikTok haar in staat om haar eigen pad te bewandelen. Vorig jaar maakte ze zich los van Team Essent (toen nog Jumbo-Visma) en ging ze solo. Inmiddels is ze de spil in een nieuw team: Team KafRa.

Grappig weetje

Vrijdag zette de Westlandse een video online op TikTok waarin ze filmt hoe haar trainer op haar getiktok reageert. "Een grappig weetje: hij denkt dat mijn korte TikTok-videootjes van mij een betere schaatser maken".

Daarmee verwijst ze naar coach Kosta Poltavets (62), die naast haar zit. "Jeuuuhh!", juicht Leerdam, gezien ze goedkeuring krijgt van Poltavets om haar content te maken. Ondertussen zit hij er een tikje verveeld bij, alsof hij er niet echt heel enthousiast over kan worden.

Perfect

Ondertussen playbackt ze deze zinnen: "Ik heb nooit gezegd dat ik perfect ben. En ik heb nooit gezegd dat ik geen fouten heb. Maar ik ben tenminste knap en ik ben tenminste een beetje grappig. En ik ben tenminste mijn eigen beste vriend."

Mediabedrijf Jutta Leerdam

Poltavets, die Oekraïense roots heeft, sprak eerder dit jaar zijn bewondering uit voor 'het mediabedrijf' Leerdam. Ook zei hij tegen De Telegraaf: "Jutta heeft me gevraagd daarnaar te kijken, of we daar een balans in konden vinden. En weet je, een goeie sporter is een blije sporter." De wens van Leerdam om regelmatig Nederland te verlaten om haar verloofde Jake Paul op te zoeken, was juist een struikelblok bij Team Essent. Trainer Jac Orie van dat team gaf dat onlangs nog aan in een interview waarin het onder meer over die breuk ging,.

"We kwamen er over het programma gewoon niet uit. Het is heel simpel. Jutta had een bepaald idee hoe ze het wilde doen, ik zeg: "Nou, zo gaan we dat niet doen. Want daar kan ik mijn handtekening niet onder zetten"", zei Orie in De Perstribune.