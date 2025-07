Het is volop zomer in Nederland en dat betekent dat veel mensen in korte kleding lopen. Zo ook topschaatsster Jutta Leerdam, die zich daarmee niks aantrekt van de ongewenste adviezen die zij daarover kreeg.

Als absolute topsprintster heeft Leerdam grote, gespierde benen. Om dat te verbergen, kreeg zij het advies om 'gewoon een lange jurk te dragen'. In haar nieuwste TikTok is duidelijk te zien dat ze zich niks van die opmerking aantrekt. Ze heeft een wit, kort setje aan van Meshki en heeft ook een speciale boodschap: 'Voor alle girlies met grote benen: dit is het jaar om ze te laten zien.'

Leerdam maakt zich onder de Nederlandse zon op voor het nieuwe schaatsseizoen. Dat doet zij voor het tweede jaar op rij bij haar eigen team: Kafra. Waar ze vorig seizoen nog de enige rijder in dat team was, daar heeft ze nu Kai Verbij en Ted Dalrymple als teamgenoten. De twee sprinters moeten haar naar een nog hoger niveau tillen.

Opvallende breuk Jutta Leerdam maakt veel los: bekende schaatscoach deelt details Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat Jutta Leerdam besloot om haar eigen weg te gaan in het schaatsen. De topschaatsster besloot haar eigen ploeg op te zetten, kort na haar vertrek het toenmalige Jumbo-Visma (nu Team Essent). Haar toenmalige trainer Jac Orie ging in op de veelbesproken breuk.

Bekende schaatscoach deelt details

Voor die tijd reed Leerdam bij Jumbo-Visma, dat nu Team Essent heet. Haar toenmalige trainer Jac Orie heeft onlangs bij De Perstribune uitgelegd waarom de twee niet met elkaar door zijn gegaan. "We kwamen er over het programma gewoon niet uit. Het is heel simpel. Jutta had een bepaald idee hoe ze het wilde doen, ik zeg 'nou, zo gaan we dat niet doen. Want daar kan ik mijn handtekening niet onder zetten.'"

Topschaatsster Jutta Leerdam schittert bij fotoshow op vertrouwde locatie Jutta Leerdam had op de snikhete dinsdag geluk. De topschaatsster trainde op het verkoelende zomerijs in Thialf. De sprintster was 'blij om weer terug te zijn' op de voor haar zo vertrouwde locatie.

Laatste seizoen als schaatsster

Leerdam maakt zich op voor haar laatste seizoen als schaatsster. Zij wil hierna namelijk aan kinderen beginnen met haar verloofde Jake Paul, die in Puerto Rico woont. Maar voordat het zover is, staat er nog een cruciaal toernooi op het programma: de Olympische Winterspelen, begin 2026.

De 26-jarige Westlandse zal dit seizoen alles op alles zetten om daar goud te winnen op de 1000 meter. Dat is de enige grote medaille die nog ontbreekt in haar prijzenkast. Op de vorige Winterspelen pakte ze daar het zilver achter Miho Takagi. De Japanse is nog altijd de favoriet op die afstand.