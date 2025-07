Jake Paul, de Amerikaanse bokser en verloofde van schaatsster Jutta Leerdam, blijft het grote geld binnenhalen. Na zijn overtuigende overwinning op de Mexicaan Julio Chavez Jr. mocht hij opnieuw een enorme prijzenpot incasseren. Dat komt goed uit, want Paul heeft recent een nieuw optrekje gekocht. In hun Sportnieuws.nl-podcast reageren Ellen Hoog en Naomi van As vol verbazing op zijn nieuwste stap.

“Ik vond het bijzonder, en vooral vrij prijzig, zijn nieuwe huis. Een ranch, zoals hij het zelf noemt. Zullen we het bedrag maar gewoon zeggen? 39 miljoen…”, begint Van As in de Sportnieuws.nl-podcast.

"Ik vind het meevallen", reageert Hoog sarcastisch. Van As verslikt zich bijna van verbazing. “Hij heeft weer een bokswedstrijd gewonnen en dat leverde hem 20 miljoen dollar op. Ongelofelijk toch? En het was ook nog eens een super saai gevecht."

'Insane!'

Van As kan het nog steeds amper bevatten: “Dat geld wat hij verdient… insane! Daar kan hij bijna die hele ranch van betalen.” Hoog voegt toe: “En dat gevecht met Mike Tyson heeft hem ook gigantisch veel opgeleverd.” Volgens de verhalen zou dat ongeveer 38 miljoen euro zijn geweest.

Hoog vervolgt: “Het was altijd zijn droom om een ranch te kopen. Hij wil zijn kinderen daar laten opgroeien. Buiten leven, tussen de dieren, vissen, zelfvoorzienend zijn. Ik ben heel benieuwd. Good for him.”

Bizarre plannen

Van As vult aan: “Ik las dat hij zelfs de meren rondom het huis wil laten leeglopen om er nieuwe vissen in te zetten. Dat dat gewoon kan… Echt bizar. Als je veel geld hebt, kan blijkbaar alles.”

Jutta Leerdam

Na de Olympische Winterspelen van volgend jaar willen Leerdam en Paul beginnen aan gezinsuitbreiding. De kinderen zullen dan hoogstwaarschijnlijk opgroeien op de nieuwe ranch. Ondertussen is Leerdam alweer volop in training: het zomerijs ligt weer in Thialf en de kwalificaties voor de Spelen aan het einde van het jaar zijn cruciaal.

Beluister de podcast

