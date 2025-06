Jake Paul is niet alleen van plan te vechten in de boksring, maar ook in de rechtszaal. De bokser heeft ruzie met de Britse presentator Piers Morgan. De presentator twijfelt aan de echtheid van zijn gevechten.

De 28-jarige verloofde van topschaatsser Jutta Leerdam vulde afgelopen weekend opnieuw zijn zakken. Hij won zaterdagnacht van de Mexicaan Julio Cesar Chavez Jr, maar The Problem Child ontvangt steeds vaker kritiek op de keuze van zijn tegenstanders.

Jake Paul (verloofde Jutta Leerdam) spreekt grote ambitie uit: 'Dat wil ik worden' Jake Paul won in de Amerikaanse nacht overtuigend van voormalig wereldkampioen Julio César Chavez Jr. en direct na de partij richtte hij zijn pijlen op een aantal mogelijke tegenstanders. De verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam daagde onder meer een boksgrootheid uit en sprak zijn grote ambitie uit.

'Kerel vult zijn zakken'

Presentator Morgan maakte hier vooraf de nieuwste clash van Paul een punt van. Hij zou nog nooit 'echte competitie' hebben gehad. Hoewel Chavez Jr. een voormalig wereldkampioen is in het middengewicht is hij inmiddels 39 jaar oud en niet meer zo fit als vroeger. Daarnaast is Paul een stuk zwaarder dan Chavez Jr. De vechtersbaas liep weg uit het interview, maar daar bleef het niet bij.

Morgan liet na de partij op sociale media nog even weten wat hij van Paul vindt. "Ik had een beter 'gevecht' met Jake Paul op donderdag, want het gevecht was niet om aan te zien. Die kerel vult z’n zakken met bakken geld, maar hij maakt de bokssport kapot met deze saaie, in scène gezette onzin tegen oudere vechters die allang over hun hoogtepunt heen zijn", schrijft hij op X.

Jake Paul loopt binnen met boksgevecht: verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam casht tientallen miljoenen Jake Paul bokste zaterdag tegen Julio César Chávez Jr. en won de partij op overtuigende wijze. Voor beide vechters is de prijzenpot aardig gevuld. Wel krijgt de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam een veel groter deel van die heerlijke geldtaart dan zijn Mexicaanse tegenstander.

Rechtszaak

Dat liet Paul niet zomaar aan zich voorbijgaan, hij onderneemt actie. Volgens goksite Bet365 lag er 23 miljoen dollar klaar voor het duo. Daarvan is 20 miljoen dollar (17,1 miljoen euro) voor Paul. "Na jaren het maar te laten gaan als ‘haters die haten’, heb ik mijn team gevraagd om voortaan keihard op te treden tegen iedereen die leugens verspreidt over mijn bokscarrière", reageert hij op hetzelfde sociale mediaplatform. "Reken erop dat je een dagvaarding krijgt, stelletje varkens."

Zijn Amerikaanse businesspartner Nakisa Bidarian neemt het voor Paul op. " Het gevecht tegen Chavez Jr. was een volledig goedgekeurde partij van 10 rondes, onder toezicht van de California State Athletic Commission en met officiële juryleden." Het was de zesde keer op rij dat Paul een gevecht won in de boksring.