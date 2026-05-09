Jutta Leerdam zette in februari de kroon op haar werk. De Nederlandse topschaatsster won in Milaan op de Winterspelen olympisch goud. Jarenlange arbeid ging er aan vooraf, ook nam ze een gewaagde keuze. Maar mogelijk speelde een wereldberoemde zangeres ook een kleine rol in al haar succes.

Leerdam had als grote doel gesteld om goud te winnen op de 1000 meter bij de Olympische Spelen in Milaan. In 2024 vertrok ze bij het toenmalige Jumbo (inmiddels Team Essent) om op haar eigen benen te staan. Die keuze pakte geweldig uit. In een olympisch record snelde de Westlandse naar de titel.

Later pakte ze nog zilver op de 500 meter. Leerdam liet vervolgens in het midden of ze doorgaat als schaatsster. "Ik heb nu een supercomplete carrière, dat is één ding dat zeker is. Ik had nog geen olympische titel en nu heb ik die wel", vertelde ze in Milaan. Verder werd ze ook meerdere keren wereldkampioene sprint en won ze wereldtitels op de 1000 meter en teamsprint.

Rihanna de sleutel achter succes?

Kortom, de prijzenkast van de Nederlandse puilt uit. We hebben nog niet eens de Europese-, Nederlandse- en World Cup-medailles meegeteld. Inmiddels geniet Leerdam in de nabijheid van haar verloofde Jake Paul van rust. Het lijkt er vooralsnog niet op dat ze terugkeert op het ijs. Waar andere teams al rustig begonnen zijn met de voorbereidingen, leeft Leerdam een heel ander leven.

Wel blijft ze sportief bezig, onder meer door naar de sportschool te gaan. Vrijdag deelde ze een TikTok-video. Daarin playbackte ze het nummer Live Your Life van Rihanna en T.I. mee. "Ik ben niet gemotiveerd om te sporten, je bent gewoon aan het luisteren naar Rihanna", staat er in de video geschreven. Als bijtekst kiest ze: "Hoe koningin Rihanna me volledig gefocust krijgt." Dat nummer zal haar ongetwijfeld geholpen hebben in jacht op haar olympische droom.

Toekomst ongewis

Komende zomer hakt Leerdam de knoop door over haar toekomst. "Ik houd van de schaatssport en van de beweging en het gevoel met het ijs. De snelheid die ik kan genereren met mijn eigen lichaam, geeft mij zo'n mooi gevoel. Ik moet het daarom goed afwegen in mijn hoofd", zei ze.

Haar vertrek zal ongetwijfeld een enorme leegte achterlaten. In dat geval moeten er andere meiden opstaan. Maar zover ga ik nog niet denken", vervolgde ze. "Of er een kans bestaat dat ik over vier jaar mijn olympische titel op de 1000 meter verdedig? Er is altijd een kans. Ik sta er niet gesloten in, ik heb er gewoon nog geen antwoord op."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover