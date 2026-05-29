Ineens ziet het leven er heel anders uit voor toptennisser Jesper de Jong. Tot nu toe was 2026 een matig jaar, maar op Roland Garros bereikte hij vrijdag de vierde ronde, waardoor hij terugkeert in de top 100 en een smak geld verdient. De felicitaties stromen binnen voor de 25-jarige Haarlemmer.

Jesper de Jong staat voor het eerst in de vierde ronde van Roland Garros. De 25-jarige tennisser stuntte vrijdag in de derde ronde door de als dertiende geplaatste Rus Karen Chatsjanov (30) in vijf sets te verslaan: 7-5 5-7 6-2 6-7 (2) 6-2. De Jong treft de winnaar van de partij tussen de Duitser Alexander Zverev en de Fransman Quentin Halys.

De Jong steeg op baan 14 van Roland Garros onder toeziend oog van zijn coach Thiemo de Bakker boven zichzelf uit. De Jong viel na zijn winnende punt voor de volle tribunes op het gravel. Hij stak zijn handen in de lucht en vierde zo zijn zege. De Jong deelde daarna tientallen handtekeningen uit aan het publiek en verliet onder applaus de baan.

Pien Hersman

Zijn vriendin is de schaatsster Pien Hersman. De dochter van oud-topschaatser Martin Hersman was,ondanks dat haar team X20 Badkamers in training is, afgereisd naar Parijs om de belangrijke partij van haar vriend met eigen ogen te aanschouwen. De reis was vruchtbaar, want ze zag hoe De Jong zich naar de laatste 16 in Parijs knokte. Op zijn Instagram-pagina schrijft ze: "JAAAAAAAA GO BABBEEEEEEEE." In haar eigen story's op Instagram houdt ze het bij: "Oh my God!"

Mede door Hersman is De Jong een goed gevolgde tennisser in de schaatswereld, zo blijkt uit andere reacties. Joy Beune komt met: "Zo veel aura… ik weet het ff niet meer hoor." Beunes vriend Kjeld Nuis schrijft: "Zo spannend." Wereldkampioen sprint Jenning de Boo noemt het 'Sick'. Ook topdarter Gian van Veen is blij met het succes van een landgenoot. "Legende", schrijft hij.

Roland Garros

De Jong haalde vorig jaar de tweede ronde van Roland Garros waarin hij verloor van Zverev. Hij staat nu voor het eerst in zijn loopbaan in de vierde ronde van een grandslamtoernooi. Daarmee verdient hij 285.000 euro. De Jong zal na Roland Garros sowieso weer bij de beste honderd tennissers van de wereld staan waardoor hij zeker is van rechtstreekse kwalificatie voor grandslamtoernooien.

