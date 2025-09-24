Jutta Leerdam gaf woensdag weer eens een inkijkje in haar leven. De topschaatsster bereidt zich momenteel voor op het nieuwe seizoen en deelde op Instagram wat foto's van de ijsbaan en andere plekken. Haar verloofde Jake Paul reageerde direct.

Leerdam spendeert de afgelopen periode veruit de meeste tijd op het ijs van Thialf, waar zij zich optimaal voorbereidt op het nieuwe seizoen. In haar zwarte schaatspak van Kafra is de 26-jarige Westlandse veelal te zien met een blikje Celsius, een energiedrankje dat zij promoot.

Verder zien we haar ook in de make-up, voor de spiegel, in de lift, op de fiets, in de toiletruimte én in de buitenlucht om een appeltje te plukken. 'Hard werken, spiegelselfies en goede vibes', schrijft Leerdam er dan ook bij. Haar verloofde, de Amerikaanse bokser en entertainer Jake Paul, krijgt er geen genoeg van. 'Ik mis dat gezicht', reageert hij in de comments.

Drukke periode voor Leerdam én Paul

De twee zullen elkaar ongetwijfeld enorm missen, omdat Paul op het eiland Puerto Rico woont. Er klopt een enorm belangrijk schaatsseizoen op de deur, dus Leerdam heeft bijna niet de mogelijkheid om zijn kant op te gaan. Alle bezoekjes moeten de komende maanden dus van zijn kant komen, maar ook Paul zit niet stil.

The Problem Child is namelijk een bokser en stapt op 14 november weer de ring in voor een gevecht met Gervonta Davis. Bij een overwinning wil Paul het opnemen tegen de grootmacht Anthony Joshua. De 35-jarige Engelsman werd in het verleden olympisch en wereldkampioen. Hij zou daarmee de beste tegenstander ooit - aangezien Mike Tyson op leeftijd was - worden van de verloofde van Leerdam.

Grootse plannen

Leerdam hoopt ondertussen de 1000 meter te winnen op de Olympische Winterspelen, die in februari van 2026 op het programma staat. Het zou de kroon zijn op haar werk. Ze wil vervolgens gaan settelen met Paul op het Caribische eiland Puerto Rico. Daar hoopt het verliefde stel aan kinderen te mogen beginnen. Leerdam zal dus stoppen met schaatsen.