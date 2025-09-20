De Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam heeft een heldere toekomstvisie: in februari 2026 olympisch kampioene worden. En daarna settelen met haar verloofde, de Amerikaanse bokser en influencer Jake Paul. Maar de 26-jarige sprintster heeft ook genoeg om met voldoening op terug te blikken. Dat doet ze deze zaterdag op haar socials.

Leerdam heeft op TikTok een video geplaatst, met als bijschrift: "Ik kan het niet geloven dat het alweer zes maanden geleden is, dat we zijn verloofd." En inderdaad: Paul deed zijn aanzoek in maart 2025, in een uiterst romantische setting en uiteraard ook met een joekel van een verlovingsring.

De video is een aaneenschakeling van snoezige momenten van het koppel. Ze bezochten samen onder meer Parijs, Thialf, de première van de docuserie Paul American en bokswedstrijden van Paul.

Goud

Leerdam en Paul hebben zo hun redenen om de verloving vooralsnog niet om te zetten in een huwelijk. Leerdam is zoals gezegd in voorbereiding op het olympisch schaatsseizoen. Het moet leiden tot haar eerste gouden plak op de Winterspelen, nadat ze zilver greep op de 1000 meter in 2022. En Jake Paul heeft in november een bokswedstrijd op het programma.

Zijn tegenstander wordt Gervonta Davis, een wereldkampioen boksen van 1,66 meter. 'Gervonta maakt mijn naam al langer te schande', schrijft Paul op X. 'Zijn bijnaam mag dan Tank zijn, maar ik ben een FPV (First Person View, red.) drone en ik sta op het punt om die kleine jongen te verslaan.'

Tank

De tegenstander is weer opvallend te noemen. Paul vecht op een gewicht van 200 pond (lbs) en is 1,85 meter, terwijl Davis nooit hoger dan 140 pond heeft gevochten. Eerder werd The Problem Child juist gelinkt aan een gevecht met zwaargewicht Anthony Joshua, maar daar komt het dus nog niet van.

De tuin van Leerdam

Leerdam neemt overigens alvast een voorproefje van het huiselijke leven waarnaar ze verlangt. In een recente video op TikTok liet ze zien dat ze een tuin vol groente en fruit heeft. "Ik heb zes appelbomen", vertelt Leerdam.

"Deze boom was dit jaar de snelste. Kijk eens hoe heerlijk ze zijn. Ook heb ik veel druiven. Ik begon ermee om ze onder te dompelen in bakpoeder. Daarna sneed ik de appeltjes en bakte ik ze. Daarbij voegde ik kaneelpoeder toe, plus zout en rozijnen." Wat er ook nog in ging was havermout en ei. Daarna ging de boel in een kommetje, met yoghurt erbovenop, afgetopt met honing en zeezout. "Dat was het. Love you guys", zo sloot ze af.