Jutta Leerdam staat voor een cruciaal seizoen en weet dan ook welke offers ze daarvoor moet maken. De topschaatsster zou het liefst bij haar verloofde Jake Paul in Puerto Rico zijn. Daar is ze namelijk 'absoluut op haar gelukkigst', zo schrijft ze.

Leerdam vertoefde na het afgelopen schaatsseizoen op het Caribische eiland met Paul, die haar daar ten huwelijk vroeg. De Nederlandse sprintster voelt zich daar helemaal thuis en kan niet wachten om daar terug te keren. Maar eerst wachten de Olympische Winterspelen, begin 2026. Leerdam doet er alles aan om daar goud te winnen op de 1000 meter, waarna ze met Paul aan kinderen wil beginnen in Puerto Rico.

De 26-jarige Westlandse bereidt zich momenteel in Nederland voor op dat cruciale jaar. Op rustmomenten scrolt ze door haar eigen TikTok, om te kijken of ze in haar drafts nog video's heeft die leuk zijn om te uploaden. Maandagavond deelde ze weer een video met haar 1,8 miljoen volgers op het platform.

'Het verschil is groot'

'Door mijn drafts aan het scrollen en realiseren dat ik deze weken absoluut op mijn gelukkigst was', schrijft ze bij een video waarbij zij met Paul aan het dansen is voor een privévliegtuig. In de bijtekst geeft ze meer uitleg: 'Ik wist het al (dat ik toen op mijn gelukkigst was, red.), maar het verschil is groot. Ik mis je, Jake. We werken allebei aan onze doelen en dromen.'

Paul staat op 28 juni in de boksring tegenover Julio Cesar Chavez Jr. De Amerikaan heeft als doel om in 2026 de wereldtitel in zijn gewichtsklasse te behalen. Zelf vindt Paul dat hij zijn sport in ieder geval weer heeft doen laten herleven. De entertainer zei maandag: "Ik ben het beste wat boksen is overkomen sinds Muhammad Ali. Daar is geen discussie over mogelijk."

Leerdam in Nederland

Nu Leerdam weer in Nederland bivakkeert, heeft ze veel tijd voor haar familie. Zo deelde ze al meerdere video's met haar jongste zus Beaudine (18), die onlangs is geslaagd voor haar VWO-diploma. Ook gaf de topschaatsster haar volgers een update over na het laten trekken van haar verstandskiezen. Ze is nog steeds een beetje 'opgezwollen'.