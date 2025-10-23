Topschaatsster Jutta Leerdam zet in aanloop naar het olympisch seizoen alles op alles om goud te pakken op de Winterspelen in Milaan. Maar ze heeft ook een ander doel in haar leven: moeder worden. Samen met haar verloofde Jake Paul denkt ze na over de toekomst.

De Spelen in februari van 2026 kunnen zomaar de laatste zijn van Leerdam. Ze denkt even na over de vraag of ze daarna zal stoppen. "Ik heb natuurlijk zoveel al bereikt. En ik word hartstikke blij van Nederlandse titels en dat soort dingen. Maar ja, ik heb één ding nog niet en dat is olympisch goud. Dus ik ga er alles aan doen om daar de beste rit voor mezelf te rijden", zegt ze tegen NOS.

"Ik ben sowieso fit en sterk en fysiek in vorm", vervolgt de 26-jarige. "Alleen bij mij duurt het gewoon even voordat ik echt die timing op orde heb op het ijs. Daar heb ik altijd wel wat wedstrijden voor nodig. Dan kan ik doorgroeien naar de Spelen. Ik heb wel zin om nog wat stappen te maken."

Ze gaat voor goud op de 1000 meter in Milaan. Vier jaar eerder greep ze net naast de olympische titel, die ging toen naar Miho Takagi. Als het haar nu wel lukt, betekent dat dan het einde van haar carrière? "Ik denk dat het niet heel veel uitmaakt. Ik weet niet of het resultaat heel veel invloed heeft. Ik kijk meer van: is het goed zo, of niet."

Kinderwens

Toch klinken er al veel geruchten vanuit de Verenigde Staten dat Leerdam en Paul graag willen trouwen na het komende seizoen en een gezin willen stichten. "Nou dat is dan wel heel snel", lacht Leerdam. "Ja maar dat zegt die vriend van jou toch?", vraagt verslaggever Bert Maalderink. "Ik wil ook heel graag moeder worden maar ik heb heel veel doelen in het leven. Maar dat hoeft niet gelijk, even rustig Bert", zegt ze.

"Normaal denk ik heel erg aan de lange termijn, maar nu focus ik gewoon op de komende zes maanden." Daarna gaat ze nadenken over haar toekomst.

Samenwerking

Leerdam kondigde donderdag ook een nieuwe partner aan. Ze gaat in het olympisch seizoen samenwerken met Odido. Vanaf dit seizoen prijkt het Odido-logo op het zwarte wedstrijdpak van Jutta én op het internationale wedstrijdpak van TeamNL.