De Amerikaanse bokser Jake Paul knutselt er al een tijdje op los met door AI gegenereerde video's. Een Nederlands bedrijf zag de grappen en grollen van de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam en dacht: dat kunnen wij ook. Al is dat niet geheel zonder risico's.

Paul heeft kolderieke AI-video's gedeeld waarin hij bijvoorbeeld homoseksueel is, zijn nagels lakt, een bokstegenstander zoent en andere dingen doet die niet bij zijn 'normale' gedrag horen.

Leerdam heeft al via social media laten weten dat ze de flauwekul inmiddels wel zat is. En ook Paul leek aan te kondigen dat hij stopt met het zelf verspreiden van de neppe video's.

Make-up

Althans: die aankondiging bleek een grap te zijn. Hij zei: "Ik ga iedereen aanklagen die deze beelden verspreidt, van dingen die ik nooit van mijn leven zou doen. Dus wees klaar voor een rechtszaak." Maar terwijl Paul dat in de AI-video zegt, pakt hij een potje make-up en begint hij zijn gezicht op te maken.

Autobedrijf in Emmeloord

Een Nederlands autobedrijf gooit nu olie op het vuur door zelf met een AI-maaksel te komen. Autobedrijf Van der Heide ('Sinds 1921') heeft op Instagram een door kunstmatige intelligentie gemaakt filmjpe gezet waarin Jake Paul doet alsof hij onderweg is haar de vestiging in Emmeloord.

"Van der Heide. Ik kom eraan! Hahaha!", zegt de door computers afgebeelde Jake Paul. "Ik heb vernomen dat die mensen bij Van der Heide een aantal gave auto's voor me hebben klaarstaan, ergens hier in niemandsland. Maar ik zeg je, wanneer ik één van hun nieuwe waggies heb, zal het zeker niet stil blijven in deze omgeving! Emmeloord, laat je horen. Let's go!"

Mag dit?

De vraag is: mag dit? Schijnbaar is het antwoord nee. De video lijkt een inbreuk op het portretrecht, oftewel de regel dat een bedrijf het gezicht of de gelijkenis van iemand niet zonder toestemming mag gebruiken voor commerciële doeleinden. Ook als je het beeld via AI genereert, blijft het een weergave van die persoon.

Maar er is een uitweg. Neem bijvoorbeeld de zaak tussen F1-wereldkampioen Max Verstappen en supermarkt Picnic. In 2016 kwam Picnic met een video waarin er een lookalike van Verstappen boodschappen bezorgde. Verstappen begon een rechtzaak. In hoger beroep vond het hof dat de reclame duidelijk een parodie was en niet de indruk wekte dat Verstappen er zelf aan had meegewerkt. Daarom was er geen sprake van een portretrechtenschending en kreeg Verstappen geen vergoeding.