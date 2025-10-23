Jutta Leerdam heeft een mooie aankondiging gedaan in aanloop naar het nieuwe schaatsseizoen. Sinds vorig jaar rijdt ze met haar eigen team. Richting de Winterspelen van Milaan zal ze een Nederlandse partner aan zich binden.

"Met trots mag ik het zeggen: een partnership met Odido in aanloop naar de spelen in Milaan", begint Leerdam haar bericht op Instagram. "Super mooi om dit innovatieve Nederlandse merk aan me te binden dit olympische seizoen."

Inspireren

Bij de tekst is een video te zien van Leerdam. Ze draagt een schaatspak met mooie, inspirerende teksten erop van het merk. Die kunnen haar motiveren bij het bereiken van haar grote droom tijdens de Spelen van Milaan in februari. "Ik ben dankbaar voor alle support van iedereen die achter me staat. Wordt vervolgd."

“Door de mensen die achter mij staan, kan ik de keuzes maken die mij beter maken in wat ik doe en kan. Dat is ook precies waar deze samenwerking met Odido voor staat; de kracht van de verbinding", aldus de schaatskampioene. "Het verwarmt mijn hart als mensen inspiratie halen uit mijn verhaal. Dat mensen hun eigen pad durven te volgen en zien dat het ook anders kan. Ik vind het mooi dat Odido hier ook volledig achter staat.”

Vanaf dit seizoen prijkt het Odido-logo op het zwarte wedstrijdpak van Jutta én op het internationale wedstrijdpak van TeamNL. "In de aanloop naar de Olympische Winterspelen in Milaan en gedurende het kwalificatieproces willen Odido en Jutta daarnaast ook anderen inspireren om hun eigen weg te volgen; ook als die tegen de stroom in gaat", klinkt het statement van het merk.

"Bij Odido kijken we naar de menselijke kant van sport, omdat wij geloven in de kracht van verbinding," aldus CEO Søren Abildgaard. "Jutta durft anders te denken, niet omdat het moet, maar omdat ze bewust kiest voor mensen die écht voor haar gaan en haar beter maken. Mensen die hun eigen pad kiezen en met hun hoofd boven het maaiveld uitsteken, verdienen juist maximaal support, dat is waar Odido voor staat. Daarom staan we achter Jutta en heel TeamNL.”

Olympische droom

Leerdam werkt toe naar haar grote doel: olympisch goud op de 1000 meter. Vier jaar eerder werd ze tweede op haar favoriete afstand achter Miho Takagi. Om haar droom te verwezenlijken zal ze eerst zich eerst moeten plaatsen voor de Winterspelen van Milaan.

Dat moet eind dit jaar gebeuren tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Volgende week gaat het schaatsseizoen echt van start met de NK afstanden. Die vinden plaats van 31 oktober tot en met 2 november.