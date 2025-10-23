Voor de Nederlandse topschaatsers breken er spannende weken aan. Aan het eind van deze maand wacht immers de eerste grote test van het olympische seizoen: de NK afstanden in Thialf. Bij de 25-jarige Merijn Scheperkamp van Team Essent zit het met het vertrouwen wel goed. Hij droomt hardop van succes op de Olympische Spelen.

De topsprinter kijkt bij Sportnieuws.nl terug op een paar sterke trainingswedstrijden en geeft aan zich uitstekend te voelen. En als je je goed voelt, dan heb je natuurlijk zin in de NK afstanden. "Het moment waar iedereen echt naartoe werkt", weet Scheperkamp. "Voor het eerst worden er een paar knikkers verdeeld. Dat voelt wel als dé aftrap, ja."

Mooi seizoen met veel medailles

Het kan ook de opmaat zijn naar een fraai seizoen. Goede resultaten op de NK leveren namelijk startbewijzen voor de wereldbekerwedstrijden op en daar heeft Scheperkamp uiteraard wel trek in. "Hopelijk wordt het een mooi seizoen, met veel medailles."

Maar de echte stip aan de horizon ligt natuurlijk in februari. Dan is Milaan het middelpunt van de sportwereld met de Olympische WInterspelen. Scheperkamp plaatste zich in 2022 voor de 500 meter en eindigde toen bij zijn debuut als twaalfde. Dat wil hij over vier maanden uiteraard overtreffen.

Geduchte concurrenten

Dan moet hij wel op zijn allerbest zijn tijdens het olympisch kwalificatie toernooi, dat eind december wordt gehouden in Heerenveen. De concurrentie op de 500 en 1000 meter is immers gigantisch, met onder meer Jenning de Boo en Joep Wennemars als concurrenten.

"Natuurlijk droom je van de Olympische Spelen en van olympisch goud", zo klinkt het ambitieus. "Maar ja, het is altijd maar de vraag hoe het loopt. Ik kan helaas niet in de toekomst kijken. Maar we gaan er alles aan doen om in topvorm te verschijnen."

World Cups worden belangrijk

Zoals gezegd reed Scheperkamp al wat trainingswedstrijden. Dat deed de concurrentie natuurlijk ook. Of hij daar wakker van ligt? Nou nee. "Sommige jongens zitten daar héél erg in, die willen het liefst elke dag SpeedSkatingResults refreshen om de uitslagen te bekijken. Maar het is toch lastig in te schatten hoe de omstandigheden zijn. Op de World Cups gaan we écht internationaal zien hoe iedereen er voor staat."

Het zijn dus spannende tijden. Onlangs gaf schaatslegende Ireen Wüst aan Sportnieuws.nl te kennen dat ze deze tijd van het jaar maar niets vond vanwege de spanning. Scheperkamp ziet dat anders. "Het is zeker een periode met veel druk, maar ik zie dat niet als iets verschrikkelijks. Ik geniet er eigenlijk heel erg van."