Jutta Leerdam heeft zich donderdag wederom gefocust op het shorttracken. De topschaatsster wil op die manier juist haar snelle rondjes op de langebaan trainen. De 26-jarige Leerdam sloot aan bij een groep jonge talenten.

'Heel veel rondjes vandaag', schrijft Leerdam bij een video op Instagram. Op de beelden is te zien hoe de sprintster over de shorttrackbaan knalt en zodoende voornamelijk bezig is met overstappen. 'De langebaan aan het oefenen op shorttrackijs.' Door veel bochten te rijden, moeten de grotere bochten op de langebaan straks makkelijker op hoog tempo gaan.

Leerdam spreekt haar waardering uit naar KTT Noord Shorttrack, vroeger bekend als Jong Oranje. 'Bedankt dat ik bij jullie mocht aansluiten', zegt ze tegen het talententeam. Ted Dalrymple reed tot vorig jaar ook bij dat team en heeft nu de definitieve overstap gemaakt naar de langebaan. Hij voegde zich - net als de ervaren Kai Verbij - bij het team van Leerdam.

Hoog bezoek uit Puerto Rico

Leerdam beleeft een gelukkige week, want haar verloofde Jake Paul is overgevlogen uit Puerto Rico. De Amerikaanse bokser nam zelfs zijn hond Thor mee. Leerdam liet de afgelopen maanden meermaals zien op TikTok stapelgek te zijn op het beest.

Dat Paul aankwam in Nederland, werd natuurlijk ook gefilmd voor het sociale medium. "Jongens, het wachten is voorbij", schreef Leerdam in de begeleidende tekst van de video. "Herenigd na 2,5 maand met mijn verloofde en Thor." Op de video is te zien hoe Leerdam de deur van binnenuit opendoet en Paul van buiten binnenvalt, met Thor aan de lijn in zijn hand.

Olympisch seizoen

De twee geliefden moesten elkaar noodgedwongen lang missen. Leerdam vierde haar schaatsvakantie in Puerto Rico, de woonplaats van Paul. Toen voor haar het seizoen weer begon met zomertrainingen, vloog ze terug naar Nederland. Ze gaf toen aan tien maanden niet naar het Caribische eiland te kunnen, vanwege het olympische seizoen wat haar te wachten staat.

Het Nederlandse sprintkanon hoopt begin 2026 een gouden medaille te winnen op de 1000 meter bij de Olympische Winterspelen. Het is de enige grote plak die nog ontbreekt in haar enorme prijzenkast. Na de Spelen stopt Leerdam met schaatsen. Zij hoopt dan aan kinderen te beginnen met Paul in Puerto Rico.