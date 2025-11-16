Jutta Leerdam is zondag betrokken geraakt bij een harde valpartij tijdens het World Cup-weekend in Salt Lake City. Tijdens de trainingen op de slotdag reed de Nederlandse topschaatsster hard achterop de Canadese topvrouw Ivanie Blondin. Die kwam, geschrokken en met betraande ogen, gesteund door landgenoten van het ijs.

Leerdam reed op een drukke baan, waar veel schaatsers bezig waren om op te warmen voor de slotritten in de wereldbeker in de Amerikaanse stad. Ze reed echter zo hard, dat ze niet meer op tijd kon remmen voor Blondin en haar landgenoten. De Canadese vrouwen waren aan het trainen voor de ploegenachtervolging, terwijl Leerdam alleen op het ijs reed. Met haar hand op de bil van Blondin probeerde ze de klap nog te minimaliseren, maar dat was tevergeefs. Blondin viel hard en gleed tussen alle schaatsers door in de boarding. Ook Leerdam zelf klapte hard op het ijs.

'Ze wordt keihard aangereden'

De schade viel dusdanig mee bij Blondin, dat ze in ieder geval kon starten bij de ploegenachtervolging. Daarin moest Canada de tweede rit tegen China rijden. Schaatsicoon Erben Wennemars hoopt dat Leerdam ook fit genoeg is voor de tweede 500 meter. "Ze rijdt er gewoon keihard achterop. Dit is echt een fout van Jutta, maar dat maakt niet uit. Het is een training, die is ongelofelijk druk, dus je moet goed opletten. Blondin is absoluut niet blij, want die wordt gewoon keihard aangereden. Maar Jutta viel zelf ook, ik hoop dat ze beiden niks hebben."

Slotdag Salt Lake City

Tijdens de ploegenachtervolging was er weinig van schade bij Blondin te merken. Ze reed samen met Weidemann en Maltais de snelste tussentijd. Leerdam won zaterdag de 1000 meter in Salt Lake City en was dolblij met het eerste goud van het seizoen. Ze versloeg landgenote Femke Kok. Op de tweede 500 meter rijdt ze in rit acht tegen de Poolse Kaja Ziomek-Nogal. Kok sluit de korte afstand af met een rechtstreeks duel tegen Erin Jackson uit Amerika.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.