Jutta Leerdam was ijzersterk op de 1000 meter bij de eerste World Cup van het seizoen. In Salt Lake City liet de Nederlandse topschaatsster iedereen achter zich. Niet alleen haar verloofde Jake Paul was apetrots, ook haar schoonmoeder kon het niet droog houden.

Paul was niet aanwezig in de Utah Olympic Oval, maar hij keek wel van een afstandje naar zijn geliefde. Op Instagram liet de Amerikaan zien hoe hij de race volgde. "Dat is mijn schatje!", schreef hij bij de post. "Ze heeft een gouden plak bij de World Cup gepakt. Ik ben zo trots op je, mini liefje". In de video schreef de Amerikaan de tekst: "Niets is beter dan je verloofde een gouden plak zien winnen bij de World Cup."

Tranen

De overwinning van de Nederlandse zorgde ervoor dat Paul flink aan het stuiteren was in de kamer. Zijn gestuiter leverde tranen op bij Pam Stepnick, zijn moeder (en dus schoonmoeder van Leerdam). Uiteraard waren het wel tranen van geluk. Zij herplaatste in haar Instagram-story de video van haar zoon. "Aan het huilen terwijl Jake Paul naar Jutta Leerdam kijkt. Zo GEWELDIG!!!", schrijft ze erbij.

Stepnick moest dus een traantje wegpinken vanwege de overwinning van haar schoondochter. Daarnaast had ze uiteraard ook mooie voor woorden haar over. Ze feliciteerde Leerdam op haar Instagram-story. "Kampioen, kampioen. Je bent geweldig", schreef ze bij een foto van de Nederlandse die trots haar medaille vasthoudt.

Ook vanuit Nederland werd Leerdam toegejuicht door haar naasten. Zussen Merel en Beaudine bleven wakker in de nacht van vrijdag op zaterdag. En dat werd beloond met Jutta's gouden race. "Zo trots. Je hebt het verdiend", schreef Beaudine op haar Instagram-story.

Femke Kok

Op de 1000 meter versloeg Leerdam in een directe rit landgenote Femke Kok. Bij de NK afstanden was Kok juist Leerdam te snel af. Kok verklaarde na haar rit bij de NOS dat ze een forse misslag maakte. "Ik had een hele dikke misser in de een na laatse bocht. Dat kostte me best wel wat energie op de kruising", legde Kok uit. "Mijn laatste rondje was gewoon niet zo goed. Dus daar baal ik een beetje van."

