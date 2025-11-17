Femke Kok heeft geschiedenis geschreven op de slotdag van de World Cup schaatsen in Salt Lake City. De Nederlandse topsprintster verpulverde een twaalf jaar oud wereldrecord op de 500 meter. Jenning de Boo volgde op twee centimeter bijna in haar voetsporen. Jorrit Bergsma was indrukwekkend op de mass start en op de ploegenachtervolgingen stelde Nederland teleur. Check hier de uitslagen van de slotdag in Salt Lake City.

Goud voor Kok, De Boo en Bergsma en brons voor Bente Kerkhoff tijdens haar wereldbekerdebuut. De slotdag van de World Cup in Amerika leverde een mooie oogst op voor de Nederlandse topschaatsers. Alleen de mannen en de vrouwen op de ploegenachtervolging willen hun internationale opening het liefst zo snel mogelijk vergeten.

Wereldrecord Femke Kok

Femke Kok was er al heel dichtbij zaterdag, maar op de slotdag van de World Cup in Salt Lake City deed ze het dan eindelijk en overtuigend. De Nederlandse topsprintster reed een twaalf jaar oud wereldrecord uit de boeken. Ze deed een flinke hap uit de tijd van Sang-hwa Lee en zorgde volop voor verbazing.

Jorrit Bergsma klopt iedereen

Jorrit Bergsma liet op zijn oude dag zien nog altijd tot de top van de wereld te horen op de mass start. De 39-jarige Nederlander reed een sprint van een hele ronde en klopte met zijn Amerikaanse coupe iedereen. Zijn achtste World Cup-zege ooit.

Bente Kerkhoff maakt indruk

Bente Kerkhoff schaatste haar eerste World Cup en deed meteen iets opvallends. De Nederlandse ontsnapte met een drietal topnamen en reed voor de hele boel vooruit. Favoriete Marijke Groenewoud liet het lopen en mikte op een goed resultaat van haar mass start-genote. Maar de finish zorgde voor een grote chaos. Want wie werd nou de winnares? Park of Manganello? De jury is er nog altijd niet uit.

Wereldrecord bij de mannen

Het is tijd voor de ploegenachtervolging bij de mannen. Bondscoach Rintje Ritsma is nog altijd op zoek naar de ideale derde man naast Chris Huizinga en Beau Snellink en kiest in Salt Lake City voor Marcel Bosker. In die opstelling reed Nederland op de WK eerder dit jaar naar een bronzen plak. De Nederlandse mannen komen in de derde rit in actie tegen Noorwegen.

Teleurstelling bij de vrouwen

Elisa Dul moest Marijke Groenewoud (gepland) vervangen in de sterke Nederlandse trein op de ploegenachtervolging en dat bleek kostbaar. Dul haakte in de laatste rondes af bij Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong en kwam op achterstand over de streep. Daardoor viel Nederland terug naar plek vijf en ging Japan er met de zege vandoor, voor Canada en Verenigde Staten.

Jenning de Boo klopt Jordan Stolz

Jenning de Boo zag Kok een wereldrecord rijden en wilde in zijn 500 meter dat kunstje herhalen. Het lukte de Nederlander nét niet, maar verbeterde het nationale record wel dik. Hij klopte ook nog eens Jordan Stolz, die in Amerika al goud had gepakt op de 1000 en 1500 meter. De Boo was verreweg de beste van iedereen en zorgde voor een fenomenale prestatie.

