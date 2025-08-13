Marijke Groenewoud is op dit moment veruit de beste marathonschaatsster van Nederland, maar ook op de langebaan laat ze steeds vaker haar kwaliteiten zien. Dat moet volgend jaar in Milaan leiden tot olympisch succes. In de Sportnieuws.nl-videoserie Dromen van Goud vertelt ze tegen oud-topschaatsster Marianne Timmer uitgebreid over die verandering in haar loopbaan.

Groenewoud is inmiddels een gevestigde naam in de top van het langebaanschaatsen, maar het duurde even voordat ze zich daar ook thuisvoelde. "Ik was op de langebaan eerst helemaal niet goed en op de marathon en het inlineskaten wel. Winnen is leuk en dat deed ik daar wel dus dat heb ik in het begin meer gedaan. Ik kon het wel op de langebaan, maar deed niet mee voor het podium."

Timmer merkt op dat het individueel rijden van afstanden een ander spel is en dat vond Groenewoud lastig. "Je moet alleen schaatsen en ik vind het leuk om in een groep en tegen elkaar te schaatsen. Langebaan is een race tegen de klok. Dat vond ik soms lastig en nog steeds wel. Het gaat de laatste jaren beter en als het goed gaat, is het heel leuk."

Groenewoud leerde 'trucje'

Maar Timmer, drievoudig olympisch kampioen op de langebaan, is dan wel benieuwd hoe het kan dat ze er nu beter in is dan eerst het geval was. "Ik ben het blijven doen en werd elk jaar beter. Op een gegeven moment vind je een trucje uit: deze rondetijden voor een 3000 meter en zo rijd je de 1500 meter. Dat vind je dan uit", legt de schaatsster uit.

Als keerpunt wijst Groenewoud de vorige Olympische Spelen: "Ik denk dat ik toen doorbrak. Toen plaatste ik me voor de 1500 meter. De massastart ging altijd, maar dat is ook weer het tactische spelletje. De eerste herinnering aan dat het eruit kwam, is het jaar van de Spelen." Ze eindigde op die 1500 meter nog in de achterhoede, maar verliet de Spelen dankzij de ploegenachtervolging wel met een bronzen medaille.

Kanshebber voor goud op de Winterspelen

Op de massastart, die werd gewonnen door Irene Schouten, eindigde ze toen na een val als vierde, maar zal ze volgend jaar in Milaan op de Olympische Winterspelen de grote favoriet zijn. Sinds Schouten in 2024 stopte met schaatsen op het hoogste niveau domineert Groenewoud op dat onderdeel. Ze werd afgelopen jaar Nederlands kampioen, wereldkampioen en won dankzij vijf zeges ook het eindklassement van de World Cup.

Dromen van Goud

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt voor de videoserie Dromen van Goud in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grootste namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. De aflevering met Groenewoud is hieronder volledig te bekijken. Dromen van Goud is ook te beluisteren via je favoriete podcastapp.