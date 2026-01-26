Martina Sablikova sloot de World Cup schaatsen in Inzell af met een zesde plaats op de drie kilometer. De Tsjechische veterane kan zich nu op gaan maken voor de Olympische Spelen in Milaan, haar zesde Spelen ooit. Met haar mee gaat haar vriendin Nikola Zdrahalova, op wie ze meer dan trots is.

'De enige echte Nikola Zdrahalova', staat Sablikova stil bij haar geliefde. Bij de tekst een afbeelding van een rode roos. De 29-jarige Zdrahalova is tien jaar jonger dan Sablikova en begint in Milaan 'pas' aan haar derde Spelen. In Milaan zouden ze elkaar zelfs kunnen treffen tijdens de 1500 meter, waar zowel Sablikova als Zdrahalova zich voor geplaatst heeft. Maar van de routinier kan niet zoveel verwacht worden op de middenafstand. Sablikova blinkt al decennia lang uit op de langste afstanden. Ze is meervoudig olympisch kampioene op de 3 en 5 kilometer en haalde vier jaar geleden nog brons.

Matige klassementen in de World Cup

Zdrahalova beleefde in Inzell niet een al te beste generale repetitie voor de Olympische Spelen. Op de 1500 meter reed ze buiten de top-tien. De steunbetuiging van Sablikova zal dan ook welkom zijn. In de World Cup-klassementen eindigde Zdrahalova wel in de top-tien. Ze werd zevende op de 1500 meter, zonder een individuele medaille te pakken. Sablikova belandde eveneens zonder medaille in de top-tien van het klassement over de gecombineerde lange afstanden (3000 meter en 5000 meter).

Geld en EK-medailles

Voor het gezamenlijke huishouden zijn die eindposities wel lekker. De jongste van de twee brengt met haar zevende plek 2500 euro in het laatje, terwijl Sablikova met 2100 euro ook nog redelijk boert in het schaatsseizoen. Zdrahalova koos ervoor om ook de EK afstanden te rijden twee weken voor de World Cup in Inzell. In Polen werd ze Europees kampioen op de 1000 meter en pakte ze het zilver op de 1500 meter. Sablikova en Zdrahalova hielden hun relatie ruim twaalf jaar lang geheim, maar in de zomer van 2025 kwamen beide schaatssters uit voor de liefde.

