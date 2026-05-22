Merel Conijn heeft een ingrijpende beslissing genomen over haar toekomst. De topschaatsster zet een nieuwe stap in haar carrière en wordt daarbij massaal gesteund. Ze ontvangt liefdevolle reacties op sociale media.

Conijn heeft een succesvol seizoen achter de rug met als hoogtepunt een zilveren medaille op de olympische 5000 meter in Milaan. Die medaille haalde ze met behulp van schaatscoach Jillert Anema van Team Albert Heijn Zaanlander.

Maar de 24-jarige maakte vrijdag bekend om het team te verlaten. Ze is haar coaches en teamgenoten dankbaar voor de afgelopen jaren, zo schreef ze in een bericht op Instagram. Conijn kwam twee jaar geleden over van het schaatsteam van trainer Jac Orie, het huidige Team Essent.

Liefdevolle reacties

Nu is het tijd voor een nieuwe stap, waarover Conijn binnenkort meer zal delen. Ze wordt gesteund in haar beslissing, zo blijkt uit reacties op haar bericht. "Bedankt voor alles en veel succes, Merel", schrijft haar voormalige team. Ex-ploeggenote Marijke Groenewoud laat ook mooie woorden achter. "Jij bedankt Merel!! succes met je nieuwe avontuur."

Bekende Nederlander Rob Kemps, die de huldigingen van de Nederlandse medaillewinnaars presenteerde in het TeamNL Huis in Milaan, laat een reeks emoji's achter. Olympisch shorttrackkampioene Xandra Velzeboer stuurt hartjes naar Conijn. Coach Daan Breeuwsma reageert: "Succes Merel met je vervolg en wij zien jou op en rond de ijsbaan weer."

Voorbereiding op nieuw seizoen

De voorbereidingen op het nieuwe schaatsseizoen zijn bij veel ploegen al in volle gang. Zo is Team Reggeborgh al op trainingskamp. Bij Albert Heijn Zaanlander stonden de eerste rijders vorig weekend alweer aan de start van een inlinewedstrijd. Groenewoud pakte daar de overwinning.

