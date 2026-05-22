Topschaatsster Merel Conijn vertrekt bij schaatsteam Albert Heijn Zaanlander. Daarmee breekt ze met coach Jillert Anema, met wie ze tijdens de Olympische Winterspelen de zilveren plak behaalde op de 5000 meter.

Conijn sloot in het seizoen 2024/2025 aan bij Team Albert Heijn Zaanlander. Afgelopen seizoen begon ze uitstekend bij het team door direct twee titels op de NK afstanden te pakken. Toen ze even later in overleg met haar trainers van AH Zaanlander besloot niet naar Calgary en Salt Lake City af te reizen voor de World Cups, zorgde dat voor de nodige kritiek, omdat de inzet van Nederlanders daar nodig was om het maximale aantal startplekken voor de Winterspelen binnen te slepen.

Kritiek of niet; Conijn koos haar eigen route en wist na een teleurstelling op de 3000 meter, waar ze negende werd, alsnog vriend en vijand te verrassen met een zilveren plak op de 5000 meter. "Jillert is heel lief. In Milaan liep hij ook rond als een trotse… opa zou ik bijna willen zeggen. Hij is echt een familiemens, dat siert hem", liet ze zich vlak daarna uit over haar schaatscoach in gesprek met Schaatsen.nl.

Dankbaar

Nu is het tijd voor een nieuwe stap in haar schaatscarrière, zo laat Conijn weten op Instagram. "Na 2 mooie jaren neem ik afscheid van Team Albert Heijn Zaanlander. Ik wil iedereen, zoals ik hierboven heb proberen te beschrijven, heel erg bedanken. Over wat ik nu verder ga doen zal ik binnenkort meer kunnen delen. Tot snel."

Scheurtjes

Toch ontstonden er tijdens haar periode bij AH Zaanlander ook wat scheurtjes in de band tussen Conijn en Anema, bijvoorbeeld tijdens de NK allround. Conijn sprak openlijk haar onvrede uit over de wijze waarop de tickets voor de WK allround verdeeld werden. Deze werden al voor het NK vergeven aan Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong, waardoor er op de NK allround geen ticket meer te verdienen was.

Ondanks haar teleurstelling startte Conijn nog wel op de NK, maar trok zich na de 500 meter plotseling terug. Anema was daar bepaald niet over te spreken, zo liet hij weten in de media. De Edamse verklaarde later dat niet haar onvrede, maar haar gezondheid de reden zou zijn geweest dat ze zich terugtrok.

