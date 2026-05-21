Patrick Roest behoorde een aantal jaar terug steevast tot de mondiale schaatstop. Maar de inmiddels 30-jarige allrounder viel ver terug door medisch ongemak. Roest miste bijvoorbeeld de Olympische Winterspelen in Milaan. Desondanks houdt Team Reggeborgh vertrouwen in hem, zij hebben zijn aflopende contract met een jaar verlengd. Al gaat er wel iets veranderen.

De teloorgang van Roest begon twee seizoenen geleden. In oktober 2024 kampte hij met een ontstoken verstandskies, waardoor hij constant achter de feiten aanliep. In dat jaar kwam hij nauwelijks in actie in wedstrijdverband. Hij probeerde de opgelopen schade te repareren, maar liep constant tegen nieuwe medische klachten aan.

Ook de afgelopen maanden kwam hij amper vooruit. Mark Tuitert en Erben Wennemars constateerden dat Roest kampte met 'zwabbervoet', een mysterieuze schaatsziekte. Roest plaatste zich aanvankelijk niet voor het olympisch kwalificatietoernooi, maar kreeg daarvoor een aanwijsplek. Daar kwam de drievoudig zilveren olympiër niet in de buurt van de tickets.

Nieuw contract

Het seizoen van Roest ging dus opnieuw als een nachtkaars uit. Desondanks beloonde Reggeborgh hem met een eenjarig contract, maar er gaat wel een hoop veranderen. "Na afgelopen seizoen hebben we met de staf geconcludeerd dat een andere aanpak in de voorbereiding mij beter past. Dit betekent dat ik ook vaker individueel zal trainen, wat me ook de mogelijkheid geeft meer tijd op de boerderij met familie door te brengen. Ik voel me goed, de trainingen gaan lekker en ik kijk ernaar uit om in oktober weer fit aan het nieuwe seizoen te beginnen", aldus Roest in een persbericht van Reggeborgh.

Trainer Derks gaat ervan uit dat een individueler programma goed werkt voor Roest. "Ik denk dat het een goede keuze is voor Patrick om buiten de gebaande paden te gaan", meldt hij. "Het is goed dat hij het na twee moeilijke seizoenen nu op deze manier aanvliegt. Ik heb bewondering voor zijn mentaliteit en doorzettingsvermogen en hopelijk zien we straks de oude Roest weer terug op het ijs. Dat gun ik heel schaatsminnend Nederland, maar vooral Patrick zelf."

Gevestigde naam

Hopelijk kan Roest weer enigszins in de buurt komen van zijn topniveau. Hij werd drie keer wereldkampioen allround en won in 2023 en 2024 de wereldtitel op de 5000 meter. Op de Olympische Winterspelen was er drie keer zilver (1500, 5000 en 10.000 meter) en eenmaal brons (ploegenachtervolging).

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover