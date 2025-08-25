Erben Wennemars en zijn vrouw zijn het eigenlijk nooit ergens over eens. Dat zegt Renate Wennemars in haar nieuwste column voor De Stentor. 'Hij is vaak liever voor mij dan ik voor hem.'

'Mijn man en ik, wij zijn het zelden ergens over eens', opent Wennemars haar column. 'En we houden niets in. We vervallen regelmatig in verwijten. Hij is vaak liever voor mij dan ik voor hem.' Vervolgens somt zij keihard op waarom het koppel in disbalans is. Zo zijn de taken in het huishouden oneerlijk verdeeld.

Ook het doen van de administratie gaat niet altijd eerlijk én Erben Wennemars verdient meer. Het stel gaat soms slapen zonder een ruzie goed te maken en 'kibbelen' in het bijzijn van anderen. Dat is voor die andere mensen dan weer ongemakkelijk, ziet ook Renate.

'Ik val hem af in gezelschap'

En dat zijn zeker niet de enige zaken die eraan schelen. 'Ik val hem af in gezelschap. We zijn vaak inconsequent geweest richting de kinderen. We zijn het niet altijd eens over opvoedvraagstukken. We willen niet even vaak seks. We kijken anders naar geld. We stemmen op verschillende partijen.'

Relatiecoach

Wennemars kaart dit allemaal aan om te laten zien hoe hun relatie werkt. Desondanks vindt het koppel het niet nodig om naar een relatiecoach te gaan, wat volgens Renate 'tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld is'. Niet dat zij er iets mis mee vindt, want het laat zien dat je wil werken aan je relatie.

Maar dat de mensen die naar zo'n coach gaan steeds jonger worden, vindt zij wel kwalijk. 'Een jong gezin is nu eenmaal hard werken en de kans is groot dat de relatie er van opknapt wanneer de lat voor randzaken als sport en een sociaal leven een tijdje iets lager komt te liggen.' Wennemars is van mening dat je daarvoor niet naar een relatiecoach hoeft.

Eén woord niet uitspreken

En ondertussen modderen de Wennemarsjes samen lekker door. 'Ons huwelijk houdt stevig stand, maar dat is misschien gewoon geluk. Of omdat er één woord is dat we nooit in de mond nemen. Want eenmaal uitgesproken, is ‘scheiden’ een optie. Daar zijn we van overtuigd.'