Het belooft een bijzonder schaatsweekend te worden in Polen, waar de EK afstanden op het programma staan. Er doen namelijk veel Nederlandse schaatsers aan mee die niet naar de Olympische Spelen gaan. Grote namen als Jutta Leerdam, Femke Kok, Jenning de Boo en Kjeld Nuis ontbreken.

Zij kiezen namelijk voor een andere voorbereiding op die Winterspelen van februari in Milaan. Veel van hen zullen later in januari wel te vinden zijn in Inzell voor de World Cup daar. Naast de eerdergenoemde namen ontbreken er nog veel meer toppers in Polen. Zo zijn Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune, Merel Conijn, Sebas Diniz en Joep Wennemars ook niet aanwezig.

Het biedt direct énorme kansen aan de andere schaatsers. De Nederlandse rijders krijgen normaal gesproken vooral concurrentie uit de Verenigde Staten, Canada en Japan, maar die landen doen natuurlijk niet mee aan de Europese kampioenschappen. Daarom maken namen als Chloé Hoogendoorn, Anna Boersma (die wél naar de Olympische Spelen gaat) en Tim Prins veel kans op eremetaal.

Tim Prins

Over laatstgenoemde is veel te doen geweest. Prins plaatste zich via de matrix voor de Olympische Spelen, maar de KNSB koos er toch voor om hem thuis te laten. Zij hebben Marcel Bosker meegenomen om meer kans te maken op een plak bij de ploegenachtervolging. Prins zal zich daarom ongetwijfeld willen laten zien op de EK. Hij doet mee aan de 500, 1000, 1500 meter én de teamsprint.

Nederlandse schaatsers op de EK afstanden

Vrouwen

- 500 meter: Anna Boersma, Isabel Grevelt, Angel Daleman

- 1000 meter: Anna Boersma, Naomi Verkerk, Chloé Hoogendoorn

- 1500 meter: Chloé Hoogendoorn, Isabel Grevelt, Meike Veen

- 3000 meter: Sanne in ’t Hof, Evelien Vijn, Gioya Lancee

- Mass Start: Kim Talsma, Sanne in ’t Hof

- Ploegenachtervolging: Sanne in ’t Hof, Evelien Vijn, Kim Talsma

- Team Sprint: Anna Boersma, Naomi Verkerk, Isabel Grevelt

Mannen

- 500 meter: Stefan Westenbroek, Merijn Scheperkamp, Tim Prins

- 1000 meter: Tim Prins, Merijn Scheperkamp, Kayo Vos

- 1500 meter: Tim Prins, Louis Hollaar, Wesly Dijs

- 5000 meter: Kars Jansman, Wisse Slendebroek, Jasper Krommenhoek

- Mass Start: Bart Hoolwerf, Louis Hollaar

- Ploegenachtervolging: Louis Hollaar, Wisse Slendebroek, Kars Jansman

- Team Sprint: Stefan Westenbroek, Merijn Scheperkamp, Tim Prins