Bondscoach Rintje Ritsma kwam afgelopen week onder vuur te liggen vanwege zijn keuze voor Marcel Bosker op de ploegenachtervolging. Daardoor liep zijn teamgenoot Tim Prins de Winterspelen mis. Schaatsfans reageerden massaal op dat nieuws, en een deel daarvan hield het niet bepaald netjes. "Helemaal debiel", vinden Ellen Hoog en Naomi van As.

Dat zeggen de ex-tophockeysters in hun podcast voor Sportnieuws.nl. "Rintje Ritsma kreeg doodsverwensingen aan zijn adres, omdat hij voor Marcel Bosker had gekozen. Of in ieder geval had ingediend bij de bond dat hij met Bosker de ploegenachtervolging zou doen. Nou ja, insane toch?", begint Hoog.

Ritsma sprak zich zelf al uit over alle negatieve reacties. "Toen ik deze baan aannam, wist ik dat we heel veel bondscoaches hebben, maar dat je mensen hebt die je de dood toewensen... Dat gaat wel heel ver", vond hij.

'Doe effe normaal'

Daar zijn de olympisch kampioenen het helemaal mee eens. "Nee, helemaal debiel", aldus Van As. "Doe effe normaal", zegt Hoog. "Het gaat te ver. Ik bedoel, ik begrijp dat mensen meeleven en ik dacht ook echt: nee, Prins! Ik gun het hem zo, weet je wel, en dan mag hij niet... Wat oneerlijk dit. Maar ja, om elkaar nou allemaal dood te wensen... Kom op mensen, gaat het?"

'Iedereen wordt opgenaaid'

"Mensen zijn echt helemaal gek geworden", vindt Van As. "Maar dat zijn natuurlijk weer al die accounts..." "Met een hond als profielfoto", maakt haar oud-teamgenote de zin lachend af. "Ja, dat zijn mensen die ergens wat van vinden. En wat Ritsma ook zei: mensen horen alleen dit hè. Die horen: Marcel Bosker wordt aangewezen, Tim Prins gaat niet en Kjeld Nuis rijdt de 1500 meter. Die kennen niet het achtergrondverhaal en verdiepen zich daar niet in."

"En iedereen wordt ook opgenaaid door elkaar", vervolgt ze. "Want dan staan er vier reacties onder van: 'belachelijk'. En dan denken mensen: nou ik ga het ook belachelijk vinden."

Ritsma bleef achter zijn keuze staan en legde de kritiek naast zich neer. "Dat is onze samenleving tegenwoordig en dat is social media: toetsenbordridders. Dan voelen ze zich sterk en krachtig", zei hij over de ophef.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek in hun podcast. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de relletjes op het OKT schaatsen én het WK darts. En ook het 'doodenge' optreden van Mathieu van der Poel komt voorbij. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.