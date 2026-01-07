Meerdere Nederlandse schaatsers krijgen komend weekend een unieke kans om te strijden voor Europese titels. Door de olympische voorbereiding van zowat alle toppers mogen een aantal minder bekende namen meedoen aan de EK afstanden in Polen. Tenminste, als ze daar weten te komen wegens de hevige sneeuwval in Nederland.

De absolute Nederlandse schaatstop zoals Femke Kok, Jenning de Boo en Jutta Leerdam laat de EK afstanden in Tomaszów Mazowiecki aan zich voorbij gaan. Voor hen is de ideale voorbereiding op de Spelen in Milaan cruciaal. Het gevolg hiervan is dat de Nederlandse schaatsbond een selectie stuurt met minder bekende namen.

Onzekerheid door hevige sneeuwval

Voor hen is het toernooi uiteraard een unieke kans om zich te laten zien in het internationale veld. Echter kan de hevige sneeuwval in Nederland roet in het eten gooien. De afgelopen dagen was luchthaven Schiphol dé plek in Nederland die je wilde vermijden. Gelukkig is een groot deel van de Nederlandse equipe inmiddels al aangekomen in Polen.

Ook al deden velen dat eerder dan gepland, zo onthult Naomi Verkerk, die op het EK de 1.000 meter gaat rijden, aan Schaatsen.nl. "Gistermiddag stuurde onze teammanager een berichtje dat we misschien eerder zouden vliegen vanwege de weersvoorspellingen." Gelukkig voor haar kon ze gewoon haar reis richting Polen vervolgen.

'Bij de wc’s hadden we even lichte paniek'

Voor wie dat ook gold zijn Angel Daleman en Chloé Hoogendoorn. Zij waren van de Nederlanders zelf de eerste bij de gate, ookal ging dat niet zonder slag of stoot. "Ik ben wel benieuwd of het vliegtuig gaat", onthult de achttienjarige schaatssensatie. "Bij de wc’s hadden we even lichte paniek, want Chlóe zei dat onze vlucht geannuleerd was. Gelukkig bleek dat de vlucht van morgen te zijn."

Inmiddels zijn bijna alle Nederlandse EK-deelnemers veilig in Polen aangekomen. Voor Kayo Vos, Wisse Slendebroek en hun ploegen wordt het nog billenknijpen. Zij vertrekken woensdag richting de EK. Op die dag geldt code oranje wegens het winterse weer.

