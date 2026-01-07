De EK afstanden zijn normaal gesproken een groot toernooi in het schaatsen, maar dit jaar is dat net even anders door de Olympische Winterspelen. Voor de meeste Nederlandse toppers past het niet in hun voorbereiding op het toernooi in Milaan en dus is er slechts één olympiër komende weekend van de partij in Polen.

De KNSB maakte op nieuwjaarsdag de selectie van in totaal achttien schaatsers voor de Olympische Winterspelen bekend. Zij hadden zich komend weekend in Tomaszow Mazowiecki met de Europese top kunnen meten, maar bijna alle rijders hebben voor een andere voorbereiding op de Spelen gekozen. Anna Boersma, die in Milaan de 500 meter zal rijden, is de uitzondering en doet komend weekend in Polen wel mee.

Door alle Nederlandse afwezigen is het toernooi dus sowieso onthoofd, maar toch belooft het een interessant weekend te worden. Een aantal grote namen uit het buitenland heeft namelijk besloten om wel af te reizen naar Polen. Sommigen van hen kunnen in Milaan weleens een gevaar vormen voor de Nederlanders in de strijd om de medailles.

Sterk deelnemersveld ondanks onthoofde Nederlandse ploeg

Bij de WK afstanden van vorig jaar wisten vijf niet-Nederlandse Europeanen een wereldtitel te pakken en vier van hen staan aan de start in Polen. Peder Kongshaug (1500 meter), Francesca Lollobrigida (5000 meter), Davide Ghiotto (10.000 meter) en Andrea Giovannini (mass start) doen allemaal mee. De Noor Sander Eitrem, wereldkampioen op de 5000 meter, vormt de uitzondering.

Ook doen er meerdere rijders mee die goed hebben gepresteerd in de World Cup dit seizoen. Bij de vrouwen zien we onder meer Ragne Wiklund en Kaja Ziomek-Nogal terug. Wiklund werd in het verleden al wereldkampioene op de 1500 en de 3000 meter en is de lijstaanvoerder in het World Cup-klassement op de lange afstanden. Ze won in Heerenveen vorige maand de enige 5000 meter van het seizoen. Ziomek-Nogal eindigde bij de laatste World Cup tweemaal als tweede op de 500 meter.

Bij de mannen is ook Vladimir Semirunniy van de partij. Hij reed onlangs in Thialf nog het baanrecord op de 10.000 meter uit de boeken. De Pool met Russische roots pakte op de vorige WK afstanden zilver op die afstand en hield brons over aan de 5000 meter.

EK afstanden 2026

De EK afstanden beginnen op vrijdag 9 januari en duren tot en met zondag 11 januari. De langste afstand bij de vrouwen (5000 meter) en de mannen (10.000 meter) wordt overigens niet gereden. Wel staan er met de ploegenachtervolging, teamsprint en mass start meerdere teamonderdelen op het programma.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.