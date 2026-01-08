Twee weken na het bloedbad wat het OKT heeft aangericht, moeten de Nederlandse topschaatsers weer aan de bak. In Polen worden aankomend weekend namelijk de EK afstanden verreden. Lees hier alles over het toernooi in voorbereiding op de Olympische Spelen, waar weinig Nederlandse olympiërs aan meedoen.

Voor de start van de Winterspelen in Milaan worden er nog twee internationale schaatswedstrijden verreden. Komend weekend de EK afstanden en van 23 tot en met 25 janurari de vijfde World Cup-wedstrijd in Inzell. Tijdens de EK afstanden strijden topschaatsers uit Europa voor de Europese afstandtitels in het Poolse Tomaszów.

Programma EK afstanden

Het weekend van de EK afstanden ziet er anders uit dan een gemiddeld schaatsweekend. Zo worden de langste afstanden (bij de mannen de 10.000 meter en bij de vrouwen de 5.000 meter) niet verreden. Ook staat het niet-olympische onderdeel de teamsprint op het programma. Tenslotte bestaat de 500 meter slechts uit één omloop, in plaats van twee. Dit is ook het geval in Milaan.

Vrijdag 9 januari:

19.30 uur: teamsprint vrouwen

19.44 uur: ploegenachtervolging mannen

20.16 uur: 1000 meter mannen

21.16 uur: 3000 meter vrouwen

Zaterdag 10 januari:

14.00 uur: teamsprint mannen

14.25 uur: 500 meter vrouwen

15.03 uur: 5000 meter mannen

16.21 uur: 1500 meter vrouwen

Zondag 11 januari:

13.45 uur: ploegenachtervolging vrouwen

14.16 uur: 1500 meter mannen

15.05 uur: 1000 meter vrouwen

15.48 uur: 500 meter mannen

16.31 uur: mass start mannen

16.51 uur: mass start vrouwen

Veel toppers ontbreken

Nederland reist met een onthoofde selectie af naar Polen. De meeste toppers die straks naar de Olympische Spelen gaan, geven de voorkeur aan een andere route richting Milaan. Hierdoor zien we bijvoorbeeld namen als Stefan Westenbroek, Wesly Dijs, Angel Daleman, Tim Prins en Sanne in 't Hof in actie in Polen. De enige Nederlandse olympiër die ook op de EK in actie komt is Anna Boersma.

Deze Nederlanders doen mee

500 meter: Stefan Westenbroek, Merijn Scheperkamp, Tim Prins

1000 meter: Tim Prins, Merijn Scheperkamp, Kayo Vos

1500 meter: Tim Prins, Wesly Dijs, Louis Hollaar

5000 meter: Wisse Slendebroek, Jasper Krommenhoek, Kars Jansman

Mass Start: Bart Hoolwerf, Louis Hollaar

Ploegenachtervolging: Louis Hollaar, Wisse Slendebroek, Kars Jansman

Teamspring: Stefan Westenbroek, Merijn Scheperkamp, Tim Prins

500 meter: Anna Boersma, Isabel Grevelt, Angel Daleman

1000 meter: Anna Boersma, Naomi Verkerk, Chloé Hoogendoorn

1500 meter: Chloé Hoogendoorn, Isabel Grevelt, Meike Veen

3000 meter: Sanne in 't Hof, Gioya Lancee, Evelien Vijn

Mass Start: Sanne in 't Hof, Kim Talsma

Ploegenachtervolgling: Sanne in 't Hof, Eveliein Vijn, Kim Talsma

Teamsprint: Anna Boersma, Naomi Verkerk, Isabel Grevelt

EK afstanden live op televisie

De EK afstanden zullen live te zien zijn bij de NOS (vrijdagavond op NPO 3, zaterdag en zondag op NPO 1).

De EK afstanden zullen live te zien zijn bij de NOS (vrijdagavond op NPO 3, zaterdag en zondag op NPO 1).