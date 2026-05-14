Thomas van Groningen bevindt zich deze week ineens in het middelpunt van de belangstelling. De miljoenen kijkers zien niet Wilfred Genee Vandaag Inside presenteren, maar het gezicht van 'Nieuws van de Dag'. Hoe voelt het eigenlijk voor Van Groningen om bij de populairste talkshow van Nederland te zitten?

Het was even wennen voor de 35-jarige presentator aan het begin van deze week. Hij moest Genee vervangen, die alvast naar Curaçao was vertrokken, van waar de komende weken het programma gemaakt en uitgezonden wordt. Voor Van Groningen was het schakelen geblazen ten opzichte van zijn eigen programma. "Het is heel anders, ik ben Nieuws van de Dag gewend en dat is iets gestructureerder. Zo van: we doen zoveel minuten dit onderwerp en zoveel minuten dat, dus als je het even niet weet dan kan je gewoon dat onderwerp afronden", zei hij in 'zijn' uitzendingen van VI.

Vooral de immers kritische Johan Derksen boezemt nog weleens 'angst' in bij Van Groningen. "Ik ben toch altijd een beetje gespannen. Je hebt namelijk bij dit programma één ding nodig, en dat is de goedkeuring van de man die op die stoel zit", wees Van Groningen naar de vaste plek van Derksen. "En hij is nog weleens kritisch geweest in het verleden."

Nu hij drie van de vijf uitzendingen achter de rug heeft en dus over de helft van zijn invalbeurt bij VI is, gaat het stukken beter met Van Groningen. "Het is een hele bijzondere week, ik moet er ook echt van genieten en ik mag nog twee avonden. Ik had in het begin heel veel spanning, maar dat wordt nu elke avond minder. Dit is toch het erepodium, de Champions League."

Voor de presentator scheelde het dat hij tijdens de woensdaguitzending veel gasten om zich heen had die normaliter ook aanschuiven bij 'Nieuws van de Dag'. Dat moest ook Van Groningen erkennen. "Vandaag was Johan Derksen een soort van te gast bij zijn eigen programma." Van Groningen zit donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei nog op de plek van Genee. Na het weekend wordt het programma weer in de vertrouwde opstelling gemaakt vanuit Curaçao.

