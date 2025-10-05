De Nederlandse topschaatsers hoeven nu, begin oktober, nog niet in de vorm van hun leven te zijn. Maar Femke Kok is dat schijnbaar wel. In Thialf zorgde de wereldkampioene op de 500 meter voor ongeloof door op de 1500 meter een baanrecord te rijden. Dat kon ze zelf ook niet bevatten.

Het baanrecord was tot zaterdag in handen van Antoinette Rijpma-de Jong: 1.52,95. Kok zette de klok stil op 1.52,69. Dat de schaatsster van Team Reggeborgh het record brak, zorgde voor veel verbazing. Die was bij haarzelf misschien wel het grootst van allemaal. "WTF", reageerde Kok veelzeggend op Instagram.

Kok komt zelden in actie op de 1500 meter. In september 2023 kwam ze bij een trainingswedstrijd in Thialf nog tot 1.58,93. Zes (!) tellen trager dus. Wel was ze wereldkampioene op de schaatsmijl bij de junioren.

Ongebruikelijke afstand voor Femke Kok

Om meerdere redenen is het verbluffend dat de wereldkampioene op de 500 meter het baanrecord in schaatstempel Thialf aanscherpte. Ten eerste is zij geen gekende miler: ze rijdt de 1500 meter zelden, maar richt zich vooral op de 500 en 1000 meter. Daarbij is de kortste afstand haar specialiteit.

En een baanrecord rijden in Thialf betekent automatisch dat het gaat om een hele scherpe tijd, want de allerbesten in de schaatswereld strijken regelmatig neer in Heerenveen. Het wereldrecord op de 1500 meter staat bij de vrouwen op 1.49,83 (Miho Takagi). De 36 snelste tijden ooit op deze afstand zijn gereden in Salt Lake City of Calgary, oftewel op hooglandbanen, waar vooral op de kortere afstanden snellere tijden worden genoteerd dan in Heerenveen.

Na de 1.52,11 van Joy Beune in Milwaukee, februari 2025, en Beunes 1.52,65 in Inzell (2024) is Koks tijd de derde snelste ooit buiten Salt Lake City en Calgary. Inzell ligt ook aardig op hoogte (690 meter).

'Wat zeggen zij nou?'

"Dat het zo goed was, dat had ik nooit kunnen verwachten", aldus Kok bij de NOS. "Toen ik over de finish kwam, riepen mensen: 'Je hebt een baanrecord!'. En ik dacht: huh, wat zeggen zij nou. Want ik was er oprecht niet mee bezig. Dit had ik eigenlijk helemaal niet verwacht, omdat mijn focus dit seizoen echt op de 500 en de 1000 meter ligt. Dus dit komt wel als een verrassing."

Reggeborgh

Kok schaatst al jaren voor Team Reggeborgh en eerder dit jaar verlengde ze haar verbintenis met de equipe. "De tijd is echt voorbij gevlogen", aldus Kok, die al sinds 2020 bij de ploeg betrokken is.

"Ik heb natuurlijk al zoveel mooie dingen bereikt en dat waren eigenlijk allemaal dromen. Dat dat nu al heb mogen waarmaken met zo'n goed team om me heen, dat geeft vertrouwen. Daarom wil ik ook nog niet weg", vertelde Kok, die haar contract verlengde tot na het seizoen 2027/28. Onlangs deed haar mannelijke collega Jenning de Boo, eveneens wereldkampioen, dat ook.

Anni Friesinger

Het nieuws van de toptijd van Kok bereikte ook het Duitse schaatsicoon Anni Friesinger. De drievoudig wereldkampioene allround reageerde zeer enthousiast via Instagram: "Zo doe je dat! Grenzen worden verzet, een baanrecord voor Femke Kok op de 1500 meter! Gefeliciteerd!"

Olympische Winterspelen

Plots lijkt de zondag 25 jaar geworden Kok een kandidaat voor mooie plekken bij de Olympische Winterspelen op drie afstanden: 500, 1000 en 15000 meter. Wel zal ze eerst tickets voor de Spelen in Milaan moeten verdienen. Dat kan van 26 tot en met 30 december, want dan is het het OKT, oftewel het Olympisch Kwalificatietoernooi te Thialf. Het is wel de vraag of de drie afstanden met elkaar te combineren zijn.