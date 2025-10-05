Sven Kramer kende een prachtige loopbaan als topschaatser, met meerdere olympische titels en ontelbare successen. Tijdens zijn eerste Spelen in 2006 in het Italiaanse Turijn zorgde hij echter voor een groot drama, waar ook landgenoten de dupe van werden. "Daar hebben we ook wel woordjes over gehad”, vertelt Carl Verheijen 19 jaar later in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Verheijen, begin 2026 weer actief bij de Spelen als chef de mission, hoeft niet lang na te denken als het over Sven Kramer gaat. Hun paden kruisten in Kramers beginjaren. “De eerste zes jaar van Svens carrière maakte ik mee. In 2006 ging het gelijk op, hij haalde zilver, ik haalde twee bronzen medailles.”

Hoogtepunt wordt enorm drama

Het gezamenlijke hoogtepunt had in tijdens de Spelen van Turijn in 2006 moeten komen, op de ploegenachtervolging. Verheijen klinkt nuchter, maar de teleurstelling is nog altijd bijna voelbaar. “Samen deden we de ploegenachtervolging, maar ging hij helaas op een blokje staan. Daar ging mijn gouden medaille. Dat ik die miste, kon ik niet zoveel aan doen, vind ik zelf. Maar het was wel de gouden medaille die onder andere Erben Wennemars, Rintje Ritsma en ik gemist hebben, die nu niet op ons palmares staat.”

Bekijk hier het fatale moment tijdens de Spelen van 2006, waar Kramer de fout in gaat

Positieve impact Sven Kramer

Kramers impact bleef voor Verheijen gelukkig niet beperkt tot deze ene race en pakte uiteindelijk juist heel positief uit. “Doordat Sven in onze ploeg zat, is het niveau een flink plukje omhoog gaan. Zeker qua mentaliteit en hoe je dingen voorbereidt.”

Verheijen zag dat effect direct terug in zijn eigen resultaten. “De jaren daarna ben ik ook nog een paar keer tweede en derde van de wereld geworden met hele snelle tijden, die zelfs vandaag de dag niet iedereen haalt. Dus we hebben echt wel een heel hoog niveau in de breedte gehaald.”

Voor de buitenwereld leek het soms alsof Verheijen in Kramers schaduw reed. Zelf ziet hij vooral de gezamenlijke winst. “We hebben ook echt wel gezegd: laten we elkaar nog beter maken en dan de top drie van de wereld halen. Of je kan elkaar lopen bashen en zorgen dat je niet beter wordt, en dan word ik misschien vijf en hij zesde. Ik had dus alle focus om te kijken wat ik kon doen om beter te worden.” Het werkte. “En dus kon ik op mijn drie- of vierendertigste nog steeds PR's rijden en bij de top drie van de wereld rijden.”

Enorme waardering voor Sven Kramer

De waardering voor Kramers klasse is onomwonden. “Het is gewoon een talent die eens in zoveel jaar langskomt. En dan is het net de pech dat we hem net treffen.” Tegelijk herinnert Verheijen eraan dat Nederland al een toptraditie had. “In de jaren daarvoor met Gianni Romme waren we echt wel de beste van de wereld. Na een paar jaren wat minder. Nou, toen kwamen Jochem Uytdehaage, Bob de Jong en ikzelf. We hebben, totdat Sven kwam, echt wel geprobeerd om het niveau weer omhoog te brengen.”

Terugkijken doet hij zonder spijt. “Ik heb twee bronzen olympische medailles kunnen halen. Daar ben ik heel tevreden mee. Ik denk dat ik alles eruit gehaald heb wat ik eruit moest halen tijdens die Spelen.” En ja, die ene blijft steken. “Daar hebben we ook wel woordjes over gehad”, bekent hij, maar de sporter in hem kiest voor zelfreflectie. “Je kijkt altijd als sporter naar jezelf. Wat had je zelf beter aan kunnen doen? En daar kan ik dus niks aan doen.”

Schaats Inside met Carl Verheijen

In de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside is Carl Verheijen te gast. De oud-topschaatser boekte grote successen op meerdere toernooien, maar heeft nu een heel andere rol. Hij is voor de Olympische Winterspelen chef de mission van TeamNL. De 50-jarige vertelt wat daar bij komt kijken en blikt ook uitgebreid terug op zijn eigen succesvolle schaatscarrière.