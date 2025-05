Schaatsiconen Anni Friesinger en Ids Postma zien dochters vol passie tekeer gaan: 'Het zit in hun bloed'

Het komt geregeld voor dat de kinderen van voormalig topsporters ook bijzonder bedreven zijn in een sport. Bij schaatsiconen Anni Friesinger en Ids Postma is het niet anders. Hun dochters zijn talentvol, maar dan wel in een andere sport. Friesinger is er echter zeker niet minder trots om.

Friesinger en Postma hebben twee dochters, Josephine en Elisabeth. Hun moeder deelt op Instagram sportieve beelden van de twee kinderen. Zij zijn in tegenstelling tot hun ouders niet fanatiek bezig met langebaanschaatsen, maar zijn wél op het ijs te vinden: ijshockey. Friesinger en Postma verschijnen geregeld bij wedstrijden van de twee, die in Salzburg voor Red Bull spelen.

Nationale elftal

En dat gaat ze goed af, zo meldt Friesinger trots. "Met hun team hebben ze al verschillende medailles gewonnen en worden ze ook geselecteerd voor het nationale elftal." De voormalig olympisch kampioene geniet vanaf de zijlijn volop. "Ze leven hun droom, hebben plezier en werken hard. Het ijs zit ze in het bloed."

De inmiddels 48-jarige Friesinger is heel benieuwd waar het schip van Josephine (14) en Elisabeth (11) uiteindelijk strandt. "We kunnen niet wachten om te zien hoe deze reis verder gaat."

Enorme prijzenkast

Dat de twee kinderen goed overweg kunnen op het ijs, is niet zo gek met Friesinger en Postma als ouders. De Nederlander Postma won onder meer goud op de Spelen van Nagano in 1998. Verder grossierde hij nog in WK-titels. Dat kunnen we van de Duitse Friesinger al helemaal zeggen. Met drie keer olympisch goud, drie WK-titels allround, één wereldtitel sprint en twaalf gouden plakken op de WK afstanden heeft ze een erelijst om u tegen te zeggen.

Friesinger en Postma al lang samen

Het grootste gedeelte van die successen boekten Friesinger en Postma toen ze samen warne. Eind jaren negentig kregen ze een relatie. Ze kennen elkaar al sinds 1993 en vanaf 1997 ontstond er een liefdesrelatie die geregeld 'on and off' ging. Uiteindelijk bleek de relatie bijzonder stabiel en trouwden ze in augustus 2009. Niet heel veel later besloot Friesinger te stoppen met schaatsen en vervolgens kwamen de twee dochters in het leven van de olympisch kampioenen.