Hij was jarenlang de beste sprinter van Nederland, won meerdere titels en heeft een zilveren olympische medaille in huis. Toch wordt Jan Ykema ook veelvuldig gekoppeld aan zijn jarenlange verslaving. In de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside doet de oud-topschaatser zijn verhaal.

Ykema was in de jaren '80 een topsprinter, met zilver op 500 meter tijdens de Spelen van Calgary als meest aansprekende resultaat. Ykema stopte al op jonge leeftijd en ging vervolgens verder als makelaar. In die periode ging het al snel bergafwaarts. Ykema raakte verslaafd aan harddrugs zoals cocaïne en speed.

"Als ik iets doe, doe ik het goed", zo trapt hij het onderweg nog met een lach af. Moeilijk om er over te praten vindt hij het niet. "Zulke dingen gebeuren. Ik word regelmatig gebeld door mensen die mijn boek gelezen hebben en zelf verslaafd zijn. Daar neem ik een kwartiertje de tijd voor. Zij zetten dan toch een hele stap en willen er ook uit komen."

Jarenlange drugsverslaving

In 2005 vertelde Ykema op televisie dat hij jarenlang verslaafd was geweest. "Ik was er nooit uitgekomen als ik niet op televisie had gezegd dat ik al tijden er van af was. Toen was ik er pas een paar maanden af. Voor 14 jaar cokeverslaving is dat helemaal niks. In de bladen lees ik wel eens dat iemand vijf jaar verslaafd is geweest en er een maand vanaf is. Dan denk ik: een maand er vanaf? Toen lag ik nog op bed, vol drugsverschijnselen. Als je er diep in zit, moet je er heel erg je best voor doen om er best uit te komen. Dat heb ik steeds overleefd en gun ik iedereen."

Ykema's verhaal maakt indruk

Ykema vertelde zijn verhaal aan verslavingszorgorganisaties en aan jongeren op school. "Daar kon ik eerlijk mijn verhaal doen en heel wat ouders en opvoedkundigen konden daar wat mee. Ook omdat ik vanuit mijn hart sprak en geen schaamte had. Dat was natuurlijk wel een dingetje. Als je je verstand weer terugkrijgt naar die verslaving, dan komt ook even de schaamte. Dat is misschien wel het moeilijkste, dat je denkt 'ik heb dat gedaan en ik heb dat gedaan.'"

Mensen op het juiste pad gehouden

De oud-schaatser is inmiddels al jaren van de middelen af en heeft ook verschillende mensen geïnspireerd en op het goede pad gehouden. "Dat is net zo leuk als dat jongens tegen me zeggen dat ze vroeger door hun vader uit bed werden gehaald om mij op één uur 's nachts te zien schaatsen in Calgary. En dan denk ik: 'oh wat leuk'. Dat blijft hun bij, zo'n verhaal blijft mij ook bij. Impact maken blijft toch een beetje het doel van het leven."

Schaats Inside met Jan Ykema

Jan Ykema is te gast in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl podcast Schaats Inside. Het hele gesprek met de olympische medaillewinnar is terug te vinden in je favoriete podcastapp.