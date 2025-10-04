De Nederlandse topschaatsers hoeven nu, begin oktober, nog niet in de vorm van hun leven te zijn. Maar Femke Kok is dat schijnbaar al wel. In Thialf reed ze een baanrecord op de 1500 meter.

Het baanrecord was tot 4 oktober 2025 in handen van Antoinette Rijpma-de Jong: 1.52,95. Kok zette de klok stil op 1.52,69.

Kok komt zelden in actie op de 1500 meter. In september 2023 kwam ze bij een trainingswedstrijd in Thialf nog tot 1.58,93. Zes (!) tellen trager dus. Wel was ze wereldkampioene op de schaatsmijl bij de junioren.

Ongebruikelijke afstand voor Femke Kok

Om meerdere redenen is het verbluffend dat de wereldkampioene op de 500 meter het baanrecord in schaatstempel Thialf aanscherpte. Ten eerste is zij geen gekende miler: ze rijdt de 1500 meter zelden, maar richt zich op de 500 en 1000 meter.

En een baanrecord rijden in Thialf betekent automatisch dat het gaat om een hele scherpe tijd, want de allerbesten in de schaatswereld strijken regelmatig neer in Heerenveen. Het wereldrecord op de 1500 meter staat bij de vrouwen op 1.49,83 (Miho Takagi). De 36 snelste tijden ooit op deze afstand zijn gereden in Salt Lake City of Calgary, oftewel op hooglandbanen, waar vooral op de kortere afstanden snellere tijden worden genoteerd dan in Heerenveen.

Na de 1.52,11 van Joy Beune in Milwaukee, februari 2025, en Beunes 1.52,65 in Inzell (2024) is Koks tijd de derde snelste ooit buiten Salt Lake City en Calgary. Inzell ligt ook aardig op hoogte (690 meter).

Reggeborgh

Kok schaatst al jaren voor Team Reggeborgh en eerder dit jaar verlengde ze haar verbintenis met de equipe. "De tijd is echt voorbij gevlogen", aldus Kok, die al sinds 2020 bij de ploeg betrokken is.

"Ik heb natuurlijk al zoveel mooie dingen bereikt en dat waren eigenlijk allemaal dromen. Dat dat nu al heb mogen waarmaken met zo'n goed team om me heen, dat geeft vertrouwen. Daarom wil ik ook nog niet weg", vertelde Kok, die haar contract verlengde tot na het seizoen 2027/28. Onlangs deed haar mannelijke collega Jenning de Boo, eveneens wereldkampioen, dat ook.





Olympische Winterspelen

Plots lijkt Kok een kadidaat voor mooie plekken bij de Olympische Winterspelen op drie afstanden: 500, 1000 en 15000 meter. Wel zal ze dan tickets voor de Spelen in Milaan moeten verdienen. Dat kan van 26 tot en met 30 december, want dan is het het OKT, oftewel het Olympisch Kwalificatietoernooi te Thialf.