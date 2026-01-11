Het heeft in de nacht van zaterdag op zondag goed gevroren in Nederland. Dat zorgde er in Dalfsen voor dat er geschaatst kon worden op de buitenijsbaan. Dan is inwoner Erben Wennemars natuurlijk door het dolle heen.

'Jaaa! Kijk eens! Kijk eens!', roept Wennemars met een grote lach op zijn gezicht in een video voor Instagram. 'IJs op de ijsbaan in Dalfsen. De mooiste ijsbaan van Nederland. We gaan vandaag schaatsen! Ja, ja, het gaat door.' De voormalig wereldkampioen en olympiër roept aan iedereen op om naar de schaatsbaan van de IJsclub Stokvisdennen te komen.

Ook de kinderen van Wennemars groeiden op in Dalfsen. Zoon Joep heeft het talent van zijn vader overgenomen, want hij is de regerend wereldkampioen op de 1000 meter. Het is niet duidelijk of hij zondag ook kan genieten van het natuurijs in Overijssel, want hij is in voorbereiding op de Olympische Spelen.

Joep Wennemars

Joep Wennemars is de enige Nederlandse man die zich op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op drie individuele afstanden wist te plaatsen voor de Olympische Spelen: de 500, 1000 en 1500 meter. Dat lukte Femke Kok bij de vrouwen.

Moeder Renate Wennemars sprak zich dit weekend nog uit over de gang van zaken rondom de Olympische Spelen. Daar wil zij niet alleen haar zoon Joep aanmoedigen, maar ook schoondochter Suzanne Schulting. De vriendin van Wennemars doet mee aan de 1000 meter (langebaan) én aan de 1500 meter als shorttrackster.

'Op eigen kosten naar de Spelen'

Moeder Wennemars kreeg bij de overdracht van de olympische atleten te horen dat de families zelf op zoek moesten naar hotels, AirBnBs én tickets. Ze krijgen enkel een beetje korting op de kaarten van de olympische wedstrijden.

"Want zijn het uiteindelijk niet de ouders die hun kind al die jaren hebben gesteund, begeleid, getroost?", aldus Wennemars in haar column in De Stentor. "Die met dat kind mooie, maar ook nare momenten hebben beleefd? Al deze ‘friends and family’ mogen straks op geheel eigen kosten naar de Spelen."

