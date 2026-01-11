De officiële overdracht van de olympische atleten aan het NOC*NSF vond afgelopen weekend plaats. Het sportkoppel Joep Wennemars en Suzanne Schulting is onder meer van de partij. Erben Wennemars, de vader van Joep, blikte hierop terug.

Vader Erben was op zondagavond te gast bij de talkshow RTL Tonight. Hier werd hem een foto voorgeschoteld van de olympische atleten. "Het team is bijna helemaal bekend. Er komen nog een paar namen bij. Maar dit is mooi", zo legde het schaatsicoon uit.

Presentatrice Leonie ter Braak wees Wennemars er ondertussen op dat zijn zoon van de partij is. "Je zoon Joep staat daarbij". "Ja hij is geplaatst voor drie afstanden op de Olympische Spelen. Dus daar hij supertrots op", zo vertelde de voormalig topschaatser.

'Schoondochter'

Schulting, de vriendin van Joep, mag zich ook opmaken voor de spelen. "En je schoondochter, Suzanne Schulting, staat er ook op", merkt Ter Braak op bij de foto. Maar dan grijpt Wennemars in. "Nou ja, het is nog niet mijn schoondochter", reageert hij. "Maar ze hebben wel verkering."

Ondanks dat Schulting nog niet zijn schoondochter is, kijkt Wennemars wel ontzettend uit naar haar wedstrijden op de Spelen in Milaan. "Ze gaat op de 1000 meter bij de langebaan en ze mag nu ook bij het shorttracken meeschaatsen. Echt geweldig!".

Teleurgestelde moeder

Vader Erben en moeder Renate waren beide van de partij bij de overdracht van de atleten. Moederlief had een leuke middag verwacht, maar die eindigde voor haar in mineur.

De verwachting was dat tijdens de bijeenkomst in Thialf het een en ander verteld zou gaan worden over hoe de families van de atleten het nodige konden regelen. "We kregen te horen dat we zelf accommodatie kunnen regelen via Booking en AirBnB", schreef Renate in haar column in De Stentor.

Betalen

Maar de informatie die ze daar de horen kregen had de organisatie 'ook op de mail kunnen zetten'. Hen werd verteld dat ze tickets kunnen ze kopen met een beetje korting, met een maximum van vier kaartjes per atleet per onderdeel.

Daar was ze niet heel blij mee. "Want zijn het uiteindelijk niet de ouders die hun kind al die jaren hebben gesteund, begeleid, getroost?", aldus Renate Wennemars. "Al deze ‘friends and family’ mogen straks op geheel eigen kosten naar de Spelen."

Ondanks dit tegenvallende bericht bleef Wennemars positief, en het maakte volgens haar ook niet heel veel uit dat de stemming er niet echt in wilde komen tijdens de middag in Thialf. "Als het in februari maar een feestje wordt. Voor iedereen. Zin in", zo besloot ze.