De Nederlandse shorttrack ploeg heeft een succesvolle Olympische Spelen achter de rug, maar tot groot verdriet van alles en iedereen ging het mis bij de relay van de vrouwen. Bij de 500 meter van de mannen was er wel succes en dus lagen vreugde en verdriet dicht bij elkaar.

Na de 500 meter van de mannen was er vreugde bij de broer Van 't Wout. Melle werd tweede achter winnaar Steven Dubois (Canada) en Jens ging met het brons aan de haal. Het tweetal vloog elkaar al op het ijs in de armen, maar toen zij de schaatsen uit hadden gedaan, waren zij ook een schouder van troost voor de relay-vrouwen. In het bijzonder Melle van 't Wout, want zijn vriendin Poutsma had het lastig met de teleurstelling van eerder bij de relay. Hij was er, zelfs na zijn eigen race, als goede vriend om zijn vriendin te troosten.

Bij de relay van de vrouwen ging het helaas mis. Een wissel tussen Selma Poutsma en Michelle Velzeboer zorgde ervoor dat laatstgenoemde in de verdrukking kwam te zitten. Daarbij werd ze van de sokken geschaatst door de Canadese en dus kwam er geen medaille bij voor de Nederlandse ploeg.

Succes op de sprint

Na het debacle op de relay kwam er in ieder geval een medaille bij op de 500 meter voor mannen. Met drie Nederlanders aan de start met een totaal van vijf schaatsers, kon dat niet meer misgaan. Het goud lukte helaas niet, maar Melle en Jens van 't Wout complementeerde het podium in Milaan met een knappe zilveren en bronzen medaille.