De jarige Melle van 't Wout heeft een sensationele zilveren medaille gepakt op de 500 meter. De twee jaar oudere broer van Jens van 't Wout kwam in een chaotische finale als tweede over de streep. Achter winnaar Steven Dubois uit Canada vierden de broers één groot feest. Maar de Canadezen speelden een dubieus spelletje.

"Een droom die uitkomt", noemt NOS-analiste Yara van Kerkhoff de zilveren Melle van 't Wout, die zijn broertje achter hem brons zag winnen. Ze vierden het samen alsof ze allebei goud hadden geworden, maar dat komt vooral door het diepe dal waar Melle, die vandaag 26 jaar oud is geworden, doorheen is gegaan.

Chaos in finale, met straf

In de finale zat nog een derde Nederlander in Teun Boer, maar hij werd eruit gekegeld door de tweede Canadees William Dandjinou. Achter Dubois gooide zijn landgenoot zich als een duikbom in de bocht, waardoor Boer uit de finale werd gereden. In de chaos dook Melle van 't Wout in het gat achter Dubois en reed hij naar zilver. Jens van 't Wout pakte het brons en Dandjinou werd gestraft voor zijn actie. De gevallen Boer eindigde daardoor als vierde.

Bekijk hieronder de finish van de finale van de 500 meter:

Bron: Eurosport/HBO Max

Valse start

Er was nog een merkwaardige start van de 500 meter. In de eerste kwartfinale, waarin Boer naar de tweede plek schaatste en doorging, kwam er een zeldzame valse start voorbij. Waar op de langebaan een tweede kans wordt gegeven na te vroeg weggaan, zijn de regels in het shorttrack onverbiddelijk.

Ook nog relay

De Spelen kunnen vrijdag helemaal bekroond worden door Jens van 't Wout, z'n broer Melle en de rest van het shorttrackteam. Zij zitten dan namelijk in de A-finale van de mannenrelay, het sluitstuk van het olympisch shorttracktoernooi. Maar eerst de 500 meter, de laatste individuele afstand. Als Jens van 't Wout goud wint, is hij de eerste shorttracker ooit die op 1 Spelen alle individuele afstanden wint.

Drama op relay bij de vrouwen

Voor de grote finale bij de mannen ging het bij de vrouwen helemaal mis op de relay. Waar de regerend olympisch kampioenen favoriet waren voor het goud, zorgde een ongelukkige valpartij voor een streep door de kansen op goud. Met een vierde plek grepen Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap naast alle medailles.