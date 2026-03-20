Het waren pijnlijke beelden die afgelopen week op sociale media verschenen. Niels Wennemars, het broertje én de zoon van, kwam hard ten val op de piste. Daardoor moest hij zelfs met een helikopter worden afgevoerd. Bij moeder Renate Wennemars zat de schrik er wel even goed in. "Ik kreeg het Spaans benauwd."

Als bekende influencer filmt Niels Wennemars natuurlijk alles wat hij uitspookt. Zo was hij ook rustig aan het vloggen tijdens een skitripje in Zwitserland. Daar ging het echter gruwelijk mis voor de jongste Wennemars-telg. Doordat hij met één van zijn ski's bleef haken in de sneeuw, kwam hij hard ten val.

'Spaans benauwd'

Het bleek zelfs zo erg te zijn, zijn schouder was volledig uit de kom, dat de 20-jarige Wennemars per helikopter werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Moeder Renate kreeg het nieuws snel door, en voelde direct dat er iets niet goed was. " Terwijl ik onder de douche sta, zie ik het scherm van mijn telefoon oplichten. Van een afstandje zie ik wie de beller is. Ik krijg het meteen Spaans benauwd: ik word gebeld door iemand met wie jongste zoon op vakantie is", begint ze haar column in De Stentor.

" Oke, hij leeft en hij is niet ernstig gewond, denk ik. Ik kan weer ademen. Maar een helikopter? Die halen ze toch niet zomaar van stal?", vraagt een bezorgde moeder zich af. Uiteindelijk kwam later het verlossende telefoontje van haar zoon dat het naar omstandigheden goed gaat.

Opluchting

Wel was Niels 'knetterstoned' door de medicatie die hij kreeg. Gelukkig voor de familie liep het met een sisser af. " Een uur later belt hij weer. De schouder zit keurig op z’n plek en hij heeft niets gebroken. Met een mitella mag hij het ziekenhuis weer uit", aldus een opgeluchte Renate.

