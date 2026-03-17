De zoon van oud-schaatser Erben Wennemars, Niels, deelde afgelopen week bijzonder pijnlijke beelden op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe hij met een traumahelikopter wordt afgevoerd van de skipiste. De beelden roepen herinneringen op bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As, die er in de Sportnieuws.nl-podcast op terugblikken.

“We zagen online hoe Niels, het broertje van Joep Wennemars, op wintersport was”, vertelt Hoog. "Hij is een beetje extreem. Hij heeft extreme uitdagingen nodig, dus hij doet ook heel extreme sporten. Soms zie je hem weer een of andere salto doen."

Van As breekt in: “Hij heeft heel lang gemotorcrost. Dan weet je wel genoeg. Doodeng.” Hoog vervolgt: “Nu ging hij skiën en hij was gevallen. Zijn schouder was uit de kom. Hij zei dat zijn ski gewoon losschoot.”

Traumahelikopter

Volgens Van As is het niet de eerste keer dat Wennemars hiermee te maken krijgt. “Het schijnt dat die schouder van hem wel een zwak punt is. Het gaat wel vaker uit de kom, maar hij schoot nu niet meer terug.”

Hoog vertelt verder: “Er kwam iemand van de piste-ambulance. En die zei: ‘You’re gonna fly.’ Niels zo: ‘Fly? What is fly?’ Dus hij moest mee met de helikopter en je ziet hem ook gewoon onder die helikopter bungelen.”

Pijnlijke herinneringen

De video deed Hoog en Van As denken aan een soortgelijke situatie met een oud-teamgenoot. “Hij was nog best wel rustig. Wij hebben ook weleens teamgenoten gehad die een schouder uit de kom hadden en die hadden echt vet veel pijn”, vertelt Hoog.

Van As vult aan: “Terwijl zij het ook al een keer eerder had gehad.” Hoog: “Klopt, zij kreeg ’m ook niet terug. Dat was in Amerika. Ze lag wel driekwartier op het veld.” Van As herinnert zich het vervolg nog goed: “In het ziekenhuis kregen ze ’m er ook heel lang niet in.”

Het moment op het veld maakte veel indruk op Hoog. “Zij heeft toen driekwartier op het veld gelegen. Krijsend en schreeuwend. Ze had zo ontzettend veel pijn.”

'Bizar hoe dat kan'

Van As benadrukt hoe heftig zo’n blessure kan zijn. “Je kan het je niet voorstellen als je het nog nooit hebt gehad hoeveel pijn dat doet. En dat sommige mensen het zelf terug kunnen doen. Dat vind ik ook zo’n eng idee.”

Hoog herinnert zich nog een ander voorbeeld: “Een teamgenoot van mij in Amsterdam zette ’m dan gewoon hup zo weer terug en ging daarna weer door met hockeyen.” Van As sluit af: “Het feit dat dat zo soepel kan, klopt ook niet helemaal. Dus ik denk dat er dan even een soort bandje strakker gemaakt moet worden. Bizar.”

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering gaat het nog één keer uitgebreid over schaatsen en shorttrack voordat de sporters aan hun welverdiende vakantie beginnen. Ook wordt de teleurstellende race van Max Verstappen besproken en blikken ze vooruit op het WK indooratletiek van komend weekend. Luister de podcast via je favoriete podcastapp of hieronder: